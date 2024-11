Si fingono orsi per truffare l'assicurazione e distruggono le loro auto: biologo li scopre guardando il video

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Travestiti da orsi per truffare l’assicurazione. Arriva dagli Stati Uniti la notizia dell’arresto di quattro persone accusate di aver inscenato attacchi di orsi alle loro auto di lusso per incassare i risarcimenti. Per essere credibili hanno fornito anche un video dei presunti attacchi, che alla fine però li ha incastrati.

Frode alle assicurazioni, quattro arresti in California

Secondo quanto riporta Associated Press, quattro persone di età compresa tra 26 e 39 anni sono state arrestate dalla polizia in California.

Sono accusate di frode assicurativa per aver tentato di intascare i risarcimenti previsti dalle polizze sulle loro auto di lusso.

Fonte foto: ANSA Il costume da orso usato dai truffatori

Secondo quanto ricostruito, gli indagati avevano presentato delle richieste di risarcimento a delle compagnie assicurative per i danni subiti dalle loro auto, sostenendo che a provocarli sarebbe stato un orso.

Si fingono orsi per truffare l’assicurazione

Le indagini sono scattate in seguito alla richiesta di risarcimento per una Rolls Royce Ghost del valore di diverse centinaia di migliaia di dollari.

Stando alla denuncia dell’assicurato, un orso era entrato nell’auto, parcheggiata davanti casa a Lake Arrowhead, nelle montagne vicino a Los Angeles, danneggiando portiere e sedili.

Sono stati forniti foto e video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che mostrano l’animale in azione. Del resto in Usa, specie in California, non è insolito vedere gli orsi avvicinarsi alle case alla ricerca di cibo.

Il filmato però ha destato non pochi dubbi, prima tra gli esperti dell’assicurazione e poi nel Dipartimento per le assicurazioni della California, che ha avviato le indagini.

Diversi gli aspetti che hanno insospettito gli investigatori, a partire dai segni degli artigli lasciati sull’auto e dal fatto che l’orso bruno che si intravede nel video appartiene ad una specie estinta in quella zona da quasi un secolo.

Un biologo li scopre guardando il video

Le immagini sono state inviate a un biologo del Dipartimento della fauna selvatica, che è giunto alla conclusione che non si trattava di un orso ma di un umano vestito con un costume.

Nel corso delle indagini sono poi spuntate altre due richieste di risarcimento simili, per due Mercedes di alta gamma.

In entrambi i casi i danni erano stati imputati all’attacco di un orso e come prova era stato inviato un video che mostrava il presunto animale in azione.

Secondo l’accusa dietro questi tentativi di frode c’era la stessa mano, quella dei quattro arrestati. Durante le perquisizioni nelle loro case gli investigatori hanno trovato il costume da orso utilizzato per la truffa.

Per i quattro sono scattati così gli arresti per una frode assicurativa dal valore di oltre 140mila dollari.