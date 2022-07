Si fermano lungo la strada e gettano rifiuti e materiali edili, incastrati da un video

Ad Avola, comune di circa 30mila abitanti in provincia di Siracusa, si è consumato un atto di inciviltà che lascia senza parole. Attraverso delle telecamere nascoste, sono stati immortalati alcuni uomini nell’atto di svuotare, oltre il guard rail, dei secchi contenenti rifiuti e materiali edili.

Le immagini non sono passate inosservate, e sui social le ha condivise la giornalista Selvaggia Lucarelli in un tweet:

Il comune di Avola (Siracusa) ha fatto installare delle telecamere nascoste per rintracciare chi butta l’immondizia per strada. Beh, questi primitivi (guardate la quantità di roba che buttano) per esempio sono stati rintracciati, denunciati e multati pesantemente. Che godimento. pic.twitter.com/kyXGMupbns — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 25, 2022

Intanto, la vicesindaca di Avola ha – lecitamente – definito “scioccanti” le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate in tutta la Sicilia proprio per filmare chi commette gesti di inciviltà come questo. Gli autori, in questo caso, sono stati identificati e dovranno fare i conti con quanto hanno fatto.