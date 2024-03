Si dà fuoco in auto a Golasecca vicino Varese davanti a moglie e figlia: 50enne gravissimo, si stava separando

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un uomo di 50 anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco in auto a Golasecca, in provincia di Varese. Il gesto dell’uomo, che gli ha provocato gravissime ustioni su tutto il corpo, ha causato un grosso incendio in un parcheggio che ha coinvolto altre vetture posteggiate e provocato il ferimento di due donne.

Uomo si dà fuoco in auto

L’episodio è avvenuto alle prime ore del mattino di martedì 26 marzo 2024 a Golasecca, in provincia di Varese. In via Puccini, attorno alle 6, è stato lanciato l’allarme per un incendio innescato da un’auto a metano parcheggiata non lontano dalla strada provinciale che attraversa il paese.

A provocare le fiamme, secondo quanto si apprende, il gesto di un uomo di 50 anni che si sarebbe cosparso di benzina davanti all’abitazione di famiglia per poi darsi fuoco.

L’uomo, che si è chiuso in auto, è stato avvolto dalle fiamme che poi hanno coinvolto anche le altre auto vicine.

Ferite la moglie e la figlia

Secondo quanto riferito dai giornali locali, il 50enne si stava separando dalla moglie e il gesto sarebbe stato fatto proprio davanti l’abitazione della donna. Proprio lei, insieme alla figlia, si è accorta di quanto successo e ha chiamato i soccorsi.

Le due, una 42enne e una 13enne, avrebbero anche provato a soccorrere l’uomo, rimanendo a loro volta ustionate. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non destano preoccupazioni.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Golasecca, in provincia di Varese

Le due donne, infatti, avrebbero riportato delle bruciature di lieve entità che sono state trattate all’ospedale Circolo di Varese. Madre e figlia sono in stato di choc.

Grave il 50enne

Diversa, invece, la situazione del 50enne che è rimasto gravemente ustionato dalle fiamme che lo hanno avvolto.

Le sue condizioni sono molto gravi e per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale al Niguarda di Milano con l’elisoccorso arrivato sul posto.

I soccorsi e i danni

Sul posto, chiamati dalla 42enne e dalle figlia 13enne oltre che da numerosi vicini, sono giunti anche diversi mezzi di soccorso. Oltre all’elisoccorso che ha poi trasportato il 50enne al Niguarda, anche uomini e veicoli dei Vigili del Fuoco, compresa un’autobotte dal distaccamento di Busto Arsizio, ambulanze e automedica del 118 e pattuglie dei Carabinieri.

A essere coinvolte nell’incendio sono state due vetture, la Fiat Panda a metano del 50enne e un Fiat Doblò che si trovava parcheggiato accanto alla vettura dell’uomo.