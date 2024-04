Si contendono un Gratta e Vinci da 5 milioni di euro, due ex amici finiscono in tribunale a Sulmona

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È finita in tribunale la storia di una vincita milionaria al Gratta e Vinci contesa da due amici camionisti, un 54enne abruzzese e un 42enne romano. Se vinciamo facciamo a metà, era l’accordo. Invece la vincita da ben 5 milioni di euro sarebbe stata intascata dal solo 42enne. Del caso si sta ora occupando la procura di Sulmona, dopo la denuncia presentata dall’amico ai carabinieri.

Gratta e Vinci da 5 milioni di euro

Come riporta Il Messaggero, la vincita milionaria al Gratta e Vinci risale al 2022. Per anni i due amici camionisti si sono incontrati ogni sabato all’uscita di un centro commerciale di Roma per comprare un blocco di biglietti del Gratta e Vinci, prima di tornare a casa dopo la settimana di lavoro.

Giocavano 50 euro a testa, con l’accordo che in caso in vincita avrebbero fatto a metà. Il giorno della vincita però a comprare i tagliandi c’è solo il 42enne romano. L’amico è costretto a casa a Castel di Sangro (L’Aquila) per riprendersi dopo essere rimasto ferito in un incidente in moto.

Fonte foto: ANSA

Il 42enne gioca come al solito e centra una vincita da 5 milioni di euro: manda le foto del biglietto vincente all’amico e gli annuncia che hanno svoltato.

All’abruzzese però di quella non somma non sarebbe mai arrivato niente. Dopo la vincita infatti tra i due amici ci sarebbe stata una lite e la fine dei rapporti.

L’acquisto dell’officina

Incassata la vincita milionaria, il 42enne romano per sfuggire a parenti e amici si trasferisce in Abruzzo. E compra per l’amico una officina meccanica a Castel di Sangro, investendo 350 mila euro.

Secondo quanto riporta Il Centro, l’attività è intestata al 42enne, che assume il 54enne come dipendente, assieme ad altre due persone.

L’officina però non ingrana, i rapporti tra i due ex colleghi e amici sono ormai deteriorati. Così lo scorso febbraio il 42enne si presenta con avvocato e commercialista, licenzia i tre dipendenti e porta via parte dei macchinari.

Il caso finisce alla procura di Sulmona

Il 54enne quindi presenta una denuncia contro l’ex amico ai carabinieri di Castel di Sangro. Non solo per l’officina, l’abruzzese contesta all’amico di non avergli mai dato la metà della vincita al Gratta e Vinci.

Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la procura di Sulmona, spetterà ora a magistrati e carabinieri fare luce sulla questione.