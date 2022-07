Si abbassa i pantaloni e mostra i genitali nel parcheggio di un supermercato: vittima una bambina di 7 anni

È successo a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, nella serata di domenica 24 luglio. I carabinieri sono stati chiamati per intervenire contro uomo che, in un parcheggio, si sarebbe esibito in atti osceni in luogo pubblico.

Vittima dell’uomo, dell’età di circa trenta anni, sarebbe stata una bambina (sette anni). Era infatti in macchina con la madre quando l’uomo si sarebbe avvicinato alla vettura abbassandosi i pantaloni e mostrando i genitali.

Uomo mostra i genitali in un parcheggio di Arezzo, cosa è successo e la dinamica dell’accaduto

A intervenire, prima ancora dei carabinieri della stazione di Montevarchi, sono stati alcuni passanti: hanno infatti ascoltato le grida della madre, invitandola, dopo essere accorsi, a cercare l’aiuto delle forze dell’ordine, allertandole con una telefonata.

I carabinieri, che si trovavano, al momento della chiamata, non lontano dal luogo dell’accaduto, sono riusciti, una volta giunti sul posto, a individuare e catturare il responsabile degli atti osceni.

Trentenne si esibisce in atti osceni in luogo pubblico a San Giovanni Valdarno, l’arrivo dei carabinieri

Compito dei militari anche quello di calmare la donna, che si trovava in evidente stato di agitazione. E di difendere l’uomo dai passanti: alcuni di loro, venuti in soccorso della madre, erano infatti piuttosto maldisposti nei confronti del trentenne accusato di molestie. Al punto che sono stati tenuti a freno solo dalla presenza dei carabinieri, che si sono giustamente riservati l’unico diritto di iniziativa nel procedere nei confronti del presunto responsabile di molestie.

Si abbassa i pantaloni e mostra i genitali nel parcheggio di un supermarket: cosa rischia

Il giovane è quindi stato accompagnato in caserma e interrogato. Dall’interrogatorio è emersa la dinamica dell’accaduto, che dovrà essere confermata in sede giudiziaria. Il trentenne, dopo aver fatto uso di sostanze alcooliche – questa la versione raccolta dei carabinieri – si sarebbe avvicinato all’auto con a bordo la donna, la quale aveva appena finito di fare spesa al supermercato, mostrando i genitali. Sul sedile posteriore della macchina c’era la figlia di 7 anni.

La bambina ha purtroppo assistito al gesto del 30enne, che, dopo essersi abbassato i pantaloni, ha iniziato a toccarsi nelle parti intime.

In caserma, il soggetto è andato su di giri nel corso dell’espletamento delle consuete pratiche, di accertamento e compilazione degli atti: non voleva, infatti, farsi identificare. È stato quindi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, che si è sommata alla denuncia per atti osceni di fronte ad una minore.