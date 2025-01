Shevchenko e il dato shock sui morti nella guerra tra Ucraina e Russia: "Più di 200 tra giocatori e staff"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, attualmente presidente della Federcalcio ucraina e consulente del presidente Zelensky, ha parlato di un dramma nel dramma nella guerra tra Ucraina e Russia, cioè quello che riguarda il numero di morti fra giocatori e staff nel mondo del calcio. I decessi registrati durante il conflitto sono stati superiori a quota 200.

Quanti sono i calciatori morti nella guerra tra Ucraina e Russia

Intervistato da Il Messaggero, Andriy Shevchenko, proprio in merito ai morti nel mondo del calcio nel corso della guerra tra Ucraina e Russia, ha detto: “Oltre 200 membri della comunità calcistica hanno perso la vita dall’inizio della guerra su larga scala. Questo include giocatori, allenatori e altri professionisti dello sport”.

In fondo al tunnel non si vede ancora la luce. “Il numero continua a crescere“, ha spiegato l’ex calciatore.

Fonte foto: ANSA

Andryi Shevchenko, ex allenatore del Milan, quando ricopriva l’incarico di allenatore del Genoa. Attualmente, è il presidente della Federcalcio ucraina, nonché, dal 2023, consulente del presidente Volodymyr Zelensky.

La situazione del calcio in Ucraina durante la guerra con la Russia

Il presidente della Federcalcio ucraina ha definito “incredibilmente difficile” la situazione attuale del calcio nel Paese guidato da Zelensky.

Shevchenko ha spiegato: “Le partite si svolgono in base a rigidi protocolli di sicurezza, spesso senza spettatori e in regioni dove il rischio è minimo”.

L’ex stella del Milan ha anche detto: “Per noi il calcio non è solo uno sport: è un simbolo di speranza e resistenza. La federcalcio ucraina sta facendo tutto il possibile per sostenere giocatori, allenatori e tifosi, assicurando che il gioco prosperi anche in questi tempi difficili”.

L’importanza del sostegno dell’Occidente all’Ucraina

Nel corso dell’intervista, Andriy Shevchenko ha sottolineato l’importanza del sostegno dell’Occidente all’Ucraina, definendolo “fondamentale” per aiutare il suo Paese a “difendersi e a sostenere i valori di libertà, democrazia e unità”.

Il modo per evitare che l’attenzione globale si sposti, secondo l’ex attaccante del Milan, è condividere la storia dell’Ucraina, sottolineando che “la guerra non è esclusivamente locale”, e mostrare la “resilienza” del popolo ucraino.

“Uso la mia voce e la mia piattaforma per raccontare al mondo la nostra lotta”, ha aggiunto poi Andriy Shevchenko, presidente della Federcalcio ucraina e consulente del presidente Volodymyr Zelensky.