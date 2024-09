Shakira filmata sotto la gonna da un fan mentre balla e lascia il palco: la reazione della cantante, il video

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Spiacevole disavventura per Shakira, rimasta vittima dell’azione di un "fan" che l’ha ripresa con lo smartphone sotto la gonna durante una serata in un club di Miami, negli Stati Uniti. Shakira si stava esibendo insieme alla collega Anitta: un ragazzo ha cercato all’improvviso di rubare le immagini osé mentre la cantante ballava davanti al dj. Dopo essersi coperta e avergli chiesto di smetterla, Shakira ha abbandonato il palco infastidita. Il video dell’episodio, intanto, ha fatto il giro dei social, suscitando indignazione e solidarietà per l’artista.

Un fan gira video sotto la gonna di Shakira

L’episodio spiacevole con il fan è accaduto sabato 14 settembre, durante una performance di Shakira in un locale di Miami. La cantante colombiana, insieme all’artista Anitta, era lì per lanciare il loro nuovo brano "Solterra".

Mentre si esibiva, un giovane tra il pubblico ha cominciato a riprenderla con il cellulare da sotto la gonna. Inizialmente, Shakira ha cercato di coprirsi con le mani e ha intimato al ragazzo di smetterla, senza che questo lo fermasse. Infine, frustrata e visibilmente contrariata, ha deciso di abbandonare il palco.

Il video della reazione di Shakira

Nel video che ha rapidamente fatto il giro dei social, si vede Shakira danzare sul palco, ma improvvisamente interrompersi per afferrare la gonna con le mani.

Poco dopo, la cantante ha uno scambio di parole con qualcuno tra il pubblico nelle prime file, per poi fare qualche altro passo prima di abbandonare la scena, visibilmente infastidita.

Molti fan hanno mostrato vicinanza alla popstar, condannando l’atto inappropriato. Tuttavia, questo episodio spiacevole con il fan molesto non è l’unico problema con cui Shakira ha dovuto confrontarsi negli ultimi tempi.

I problemi di Shakira con il Fisco

Di recente, infatti, Shakira ha comunicato di aver risolto la disputa legale con il fisco spagnolo con un accordo, decisione presa per proteggere il benessere dei suoi figli.

Nel novembre 2023, la cantante ha raggiunto un compromesso con le autorità fiscali spagnole in merito all’accusa di evasione fiscale per un totale di 14,5 milioni di euro. Tuttavia, non sembra essere rimasta soddisfatta dall’esito.

Un anno dopo, in un’intervista con El Mundo, Shakira ha condiviso il suo punto di vista, criticando l’approccio dell’Agenzia delle Entrate, accusandola di puntare a esibire "trofei di caccia" per rafforzare la propria immagine.

La cantante ha affermato di aver pagato più tasse del dovuto, sottolineando che "tutto quello che ho guadagnato quando ero in Spagna è andato allo Stato spagnolo".