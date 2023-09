Sgarbo di Putin a Prigozhin per vincere la guerra in Ucraina: contatti col vice Troshev per una "nuova" Wagner

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Per vincere la guerra in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto a ricostituire il gruppo mercenario Wagner guidato da Prigozhin fino alla sua morte, lo scorso 23 agosto. Putin, però, metterebbe a capo dell’organizzazione paramilitare Andrej Troshev, un colonnello in pensione insignito dell’onorificenza di ‘Eroe della Federazione Russa’. I primi contatti tra i due ci sono stati giovedì 28 settembre, quando Troshev è stato ricevuto al Cremlino da Putin.

Putin aveva già pensato di sostituire Prigozhin con Troshev

Il colonnello non è un volto nuovo per la Wagner. Il 61enne Troshev, infatti, ha già lavorato per il gruppo paramilitare e adesso sarebbe a un passo dal prenderne le redini.

Per oltre un anno, Andrej Troshev ha coordinato le operazioni della Wagner in Ucraina. A luglio, inoltre, è stato lo stesso Putin a vedere in lui il potenziale successore di Prigozhin.

Fonte foto: EPA/ANSA/Cremlino Il presidente russo Vladimir Putin

“È la persona sotto il cui comando i combattenti Wagner hanno prestato servizio negli ultimi 16 mesi”, aveva detto il presidente russo in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Kommersant‘.

Una circostanza che non comporterebbe alcun cambiamento per gli uomini della Wagner. “Sarebbero stati guidati dalla stessa persona che era stata il loro vero comandante sin dall’inizio”, ha dichiarato ancora Vladimir Putin.

Prigozhin aveva rigettato la proposta di Putin

Questa teoria sul possibile futuro della Wagner era stata condivisa anche con i vertici del gruppo paramilitare e al loro leader, Evgenij Prigozhin morto nell’incidente aereo del 23 agosto.

Sarebbe stato proprio Prigozhin a rigettare fermamente l’ipotesi di rendere il colonnello Andrej Troshev il nuovo capo della Wagner.

Quella resistenza però adesso non avrebbe motivo di esistere vista la morte di Prigozhin. E l’intenzione di Putin, come suggerisce l’incontro avuto al Cremlino con Troshev, sarebbe quella di nominare un nuovo capo della Wagner.

Chi è il colonnello Andrej Troshev

Il 61enne Andrej Troshev è un colonnello in pensione. Ma oltre ad aver militato nelle forze armate, Troshev è stato anche un agente del ministero dell’Interno oltre che un veterano di guerra.

Per il suo servizio, infatti, è stato insignito dell’onorificenza di Eroe della Federazione Russa. Come ricorda l’agenzia di stampa ‘Nova‘, inoltre, Troshev ha partecipato alla guerra in Afghanistan e dopo la dissoluzione dell’Unione sovietica ha continuato a prestare servizio nelle Forze armate russe partecipando anche alla Seconda guerra cecena.

Successivamente, prima di andare in pensione, ha prestato servizio presso il ministero dell’Interno, nell’Unità mobile per scopi speciali e nell’Unità speciale di risposta rapida.