Sfreccia a oltre 200 chilometri orari in auto con una bimba di 4 anni a Padova: patente ritirata e maxi-multa

Maxi multa in autostrada a Padova. Un uomo è stato fermato dalla polizia stradale mentre viaggiava a oltre 200 chilometri orari. A bordo dell’auto altre 3 persone oltre al conducente, tra cui una bambina di soli 4 anni.

La rilevazione dell’infrazione a Padova

Nei pressi dell’area di servizio Limenella Est, lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, nel tratto vicino al casello di Padova, la polizia stradale ha fotografato un’auto che stava viaggiando ben oltre i limiti di velocità.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ‘ANSA’, l’auto, una Bmw con targa di prova tedesca, stava viaggiando a oltre 200 chilometri orari in un tratto con un limite di velocità massimo di 130.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto di autostrada dove si trova la stazione di servizio presso la quale è stata notata l’infrazione, vicino Padova

Immediatamente le forze dell’ordine si sono attivate per fermare il conducente dell’auto, che stava viaggiando oltre 70 chilometri orari il limite consentito. L’hanno quindi raggiunto facendolo accostare.

A bordo anche una bambina di 4 anni

Prima che potesse essere raggiunta da una pattuglia della polizia stradale, l’auto che viaggiava ad altissima velocità sulla A4 ha percorso altri 30 chilometri, sempre superando il limite di velocità, lungo l’autostrada.

A guidare la Bmw di targa tedesca un ragazzo di 25 anni di origini albanesi. A bordo dell’auto c’erano però anche altre tre persone, tra cui una bambina di 4 anni che pur essendo seduta nel seggiolino, non aveva le cinture di sicurezza allacciate.

Questa infrazione si è sommata al superamento del limite di oltre 60 chilometri orari, che prevede la massima sanzione possibile in caso di infrazione dei limiti di velocità.

La maxi-multa e il ritiro della patente

L’infrazione commessa dal cittadino albanese fermato dalla polizia stradale sulla A4 nei pressi di Padova è molto grave, anche se non ha causato conseguenze dirette né incidenti per nessuno.

La sanzione sarà quindi esemplare. Per il solo superamento dei limiti di velocità in autostrada di oltre 60 chilometri orari, il conducente dovrà pagare una multa di 845 euro, a cui si sommeranno quelli per le mancate misure di sicurezza per la bambina piccola che viaggiava con lui. Inoltre, questa infrazione prevede anche il ritiro della patente diretto.