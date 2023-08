Sfonda a calci una porta di vetro per incontrare l'ex fidanzata a Voghera, si taglia e muore dissanguato

Vuole parlare con l’ex fidanzata, le citofona, lei non vuole saperne, lui inizia a prendere a calci il portone di vetro della palazzina che si rompe e gli recide l’arteria femorale. Un bagno di sangue che causa la morte dell’uomo protagonista dell’episodio, accaduto a Voghera.

I soccorsi

I fatti si sono svolti venerdì pomeriggio, in corso Rosselli, intorno alle ore 15. L’uomo di origini africane è deceduto dissanguato.

Fonte foto: ANSA

Vano l’intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno cercato di salvare l’uomo che, però, versava ormai in condizioni irrecuperabili.

Gli operatori hanno prestato il primo soccorso sul marciapiedi dove l’africano si è ritrovato in un lago di sangue.

Come riferisce il quotidiano La Repubblica, della vittima si sa poco: sulla trentina d’anni, era sprovvisto di documenti.

Le testimonianze

La polizia ha subito sentito l’ex fidanzata e alcuni testimoni che hanno spiegato quanto visto. Una scena cruenta e terribile.

Il giovane, secondo quanto emerso, si è presentato sotto casa dell’ex compagna, la quale, dopo la conclusione della relazione sentimentale, aveva cambiato indirizzo e cominciato una frequentazione con un’altra persona.

Il 30enne ha citofonato alla donna per farsi aprire il portone. L’ex però si è rifiutato di incontrarlo. A questo punto l’africano è andato in escandescenza ed ha iniziato a prendere a calci il portoncino, che nella parte bassa era vetrato.

Sul posto anche l’eliambulanza

A furia di dare pedate, i vetri si sono rotti ed hanno reciso l’arteria femorale dell’uomo, causandone il decesso per dissanguamento.

La polizia locale, che ha il comando poco distante da corso Rosselli, ha contattato subito il 118 che è arrivato anche un’eliambulanza da Como.

Tuttavia per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia di Stato ha ascoltato a lungo i testimoni per provare a ricostruire nei particolari quanto accaduto. La procura di Pavia ha aperto un’indagine.

Voghera, dopo il recente caso di infanticidio, viene così scosso da un altro episodio cruento.