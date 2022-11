Seveso, va a cena a casa di un amico e viene accoltellato all'addome: 47enne gravissimo, arrestato 55enne

Accoltellato all’addome durante una cena a casa di un amico. Un 47enne è ricoverato in gravissime condizioni a seguito dell’accoltellamento subito durante la tarda serata di mercoledì 16 novembre, a Seveso, vicino a Monza.

La dinamica

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’aggressione è avvenuta durante una cena in un appartamento in via d’Annunzio, vicino al Bosco delle Querce.

Un 55enne brianzolo con precedenti penali è stato arrestato, accusato di tentato omicidio.

Le condizioni dell’uomo

La vittima è ricoverata in prognosi riservata presso San Gerardo di Monza, dove verrà sottoposto a intervento chirurgico per le conseguenze della ferita all’addome.

La lite fra i due, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe scoppiata per futili motivi che i carabinieri della compagnia di Seregno stanno appurando in queste ore. Entrambi avrebbero esagerato con il consumo di alcolici.

L’arma

I carabinieri hanno sequestrato l’arma impiegata durante la violenta aggressione: si tratta di un coltello da cucina con una lama da 20 centimetri.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo del tentato omicidio

La vittima è un uomo senza fissa dimora.

Un altro caso di cronaca che ha recentemente destato scalpore e che proviene dalla provincia di Monza e Brianza, in questo caso Desio, riguarda il caso di una coppia denunciata per abbandono di minore dopo aver lasciato da sola in casa, per diverse ore, la figlia di 4 anni. La piccola è stata tratta in salvo dalla polizia locale grazie all’intervento dei vicini di casa che, sentendola piangere disperatamente per ore, hanno chiamato le forze dell’ordine.

Un altro ancora riguarda un uomo di 70 anni, arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Monza con l’accusa di aver violentato, quando erano ancora ragazzine, le due figlie della sua amante.