Severodonetsk, ospedale con la croce rossa sul tetto bombardato e distrutto dai russi: il video

La guerra in Ucraina è arrivata al 105esimo giorno e non si vedono nel breve periodo spiragli per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco. Gli scontri sono concentrati da settimane nell’est del Paese, nel Donbass. In particolare a Severodonetsk, città della regione di Lugansk considerata di importanza strategica per l’avanzata russa. Proprio a Severodonetsk i russi hanno bombardato un ospedale, nonostante la grande croce rossa dipinta sul tetto.

Due ospedali distrutti da bombardamenti russi nel Donbass

Nella giornata di ieri, martedì 7 giugno, è stata diffusa la notizia che dei bombardamenti russi hanno colpito e distrutto due ospedali ucraini nella regione di Lugansk, nel Donbass.

Uno dei due ospedali bombardati si trova a Severodonetsk, la città al centro da giorni dell’offensiva delle forze russe, l’altro in una città vicina, Rubizhne.

Severodonetsk, bombardato ospedale con la croce rossa sul tetto

La Cnn ha diffuso delle immagini satellitari scattate da Maxar Technologies che mostrano i bombardamenti russi sui due ospedali di Severodonetsk e Rubizhne. Le immagini mostrano come le bombe russe abbiano colpito l’ospedale di Severodonetsk nonostante sul tetto fosse stata dipinta una grande croce rossa.

Bombardato e distrutto anche l’ospedale di Rubizhne, dove sono stati rasi al suolo anche un’azienda farmaceutica e gli edifici circostanti.

Severodonetsk, le forze ucraine potrebbero ritirarsi

Le truppe ucraine potrebbero a breve doversi ritirare da Severodonetsk. Lo ha detto il governatore ucraino della regione di Lugansk, Serihy Gaidai, ai media ucraini.

Gaidai ha affermato che “non aveva senso” che le forze speciali ucraine rimanessero all’interno della città “dopo che la Russia ha iniziato a radere al suolo l’area con bombardamenti e attacchi aerei”. Al momento le truppe di Kiev controllano ancora la periferia della città.