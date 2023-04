Sette scosse di terremoto nei Campi Flegrei a Napoli, la più forte di magnitudo 2.7: ennesimo sciame sismico

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

È stato segnalato un nuovo sciame sismico nei pressi dei Campi Flegrei a Napoli, zona più volte interessata da eventi di questo tipo nel corso degli ultimi mesi. La magnitudo più forte registrata è poco inferiore a 3. Dove si trova l’epicentro e le conseguenze del terremoto.

Sciame sismico nella notte ad ad Agnano

Stando a quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella notte del 26 aprile 2023 sono state registrate sette scosse di terremoto nell’area flegrea. Una delle ultime, di magnitudo 2.7, ha svegliato i cittadini della zona.

L’epicentro è stato individuato ad Agnano, precisamente in via Antiniana e ad una profondità stimata di 1.8 chilometri. Secondo gli esperti, lo sciame sismico si è verificato tutto nella stessa area, fatta eccezione per la prima scossa localizzata in zona Aeronautica.

La prima scossa è stata registrata alle 3.40 del mattino, le altre a distanza di circa mezz’ora l’una dall’altra e con intensità sempre crescenti, da 0.4 a quella più forte delle 5.03.

Ennesimo terremoto in zona Campi Flegrei

Come spesso capitato negli ultimi mesi, dopo le scosse sono iniziate ad arrivare numerose segnalazioni. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, i cittadini allarmati hanno interessato le zone di Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta, Cavalleggeri, Pozzuoli e Quarto.

Le cause, secondo gli esperti, potrebbero essere dovute ad un importante rigonfiamento nel terreno che sta interessando tutta l’area ormai da diverso tempo. I primi sciami di questo periodo sono iniziati lo scorso gennaio, ma la terra ha continuato ancora a tremare a distanza di pochi giorni.

L’ultima scossa nei Campi Flegrei risale allo scorso 15 aprile: di magnitudo 2.8, è stata registrata dall’INGV e avvertito in questi stessi territori. “Ormai non c’è giorno in cui non ci sia una scossa di terremoto – aveva scritto un utente – Come negli anni ’80, un incubo che si ripete“.

Le altre scosse in Italia in questi giorni

Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 aprile 2023, è stato registrato anche un altro terremoto a 3 km da Benevento. La magnitudo registrata è stata 2.1, a 10 km di profondità e con nessun conseguente danno a cose o persone.

Nei giorni scorsi, invece, una forte scossa di magnitudo 5.5 ha interessato la Sicilia: l’epicentro è stato registrato a Malta alle ore 00.19 del 22 aprile. Gli esperti della sala sismica dell’Ingv di Roma hanno localizzato l’ipocentro in mare, a diversi chilometri a sud-est dell’Isola dei Cavalieri a una profondità di 10 chilometri.

Sempre in Sicilia, il 21 aprile è stata registrato un terremoto di magnitudo 4.4 nella zona di Catania: pur verificatosi a 17 km di profondità, è stato avvertito distintamente in numerose città, comprese Messina e Reggio Calabria.