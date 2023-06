Sette scosse di terremoto in Emilia-Romagna a Bologna, Reggio Emilia e Modena: magnitudo fino a 3.2

Una serie di sette scosse di terremoto è stata registrata nelle prime ore del mattino di mercoledì 21 giugno in Emilia-Romagna, tra le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia.

Terremoto in Emilia-Romagna: dove è stato registrato

La prima scossa di terremoto, di magnitudo 2.1, è stata registrata alle ore 7,56 e ha avuto come epicentro San Giovanni in Persiceto, nella provincia di Bologna.

Cinque minuti dopo, alle 8,01, si è verificata una nuova scossa di magnitudo 3 a 4 chilometri a nord-est di Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena.

Sono trascorsi altri cinque minuti e, alle 8,06, la terra è tremata ancora a 2 chilometri a sud di Castellarano (provincia di Reggio-Emilia): alla prima scossa di magnitudo 2.2 (la terza della mattinata in Emilia-Romagna) è seguita poi, alle 9,25, sempre a Castellarano (4 km a sud), un’altra scossa di magnitudo 3.2 (la quarta in totale).

Alle ore 9,27, un nuovo terremoto è stato registrato, invece, a 4 chilometri a nord-est di Prignano sulla Secchia (nella provincia di Modena). In questo caso, la magnitudo è stata pari a 2.1.

Le ultime due scosse di terremoto della serie sono state registrate ancora a Castellarano (la prima a 3 chilometri di distanza in direzione sud e la seconda a 4 km), alle ore 9.27 (magnitudo 2.4) e alle ore 10,37 (magnitudo 2.1).

Fonte foto: iStock - adventtr La scossa di terremoto più forte registrata in Emilia-Romagna nella mattinata di mercoledì 21 giugno è stata quella delle ore 9,25 con epicentro a Castellarano, di magnitudo 3.2.

Le sette scosse di terremoto in Emilia-Romagna

Di seguito, è riportato l’elenco completo delle sette scosse di terremoto registrate in Emilia-Romagna nella mattinata di mercoledì 21 giugno:

Ore 7:56 – Magnitudo 2.1 – San Giovanni in Persiceto (BO)

Ore 8:01 – Magnitudo 3.0 – 4 km NE Prignano sulla Secchia (MO)

Ore 8:06 – Magnitudo 2.2 – 2 km S Castellarano (RE)

Ore 9:25 – Magnitudo 3.2 – 4 km S Castellarano (RE)

Ore 9:27 – Magnitudo 2.1 – 4 km NE Prignano sulla Secchia (MO)

Ore 9:27 – Magnitudo 2.4 – 4 km SE Castellarano (RE)

Ore 10:37 – Magnitudo 2.1 – 3 km SE Castellarano (RE)

Nessuna richiesta di intervento per il terremoto in Emilia-Romagna

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’ in merito alla serie di lievi scosse di terremoto registrate in diverse aree dell’Emilia-Romagna nella mattinata del 21 giugno, al momento non sono pervenute richieste di intervento per danni a persone o cose a causa del sisma.