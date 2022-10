Sesso al parco a Bologna, maxi multa di ventimila euro a una 16enne e a un 20enne per atti osceni

Una 16enne e un 20enne dovranno pagare una multa salatissima di 20 mila euro (10 mila euro a testa) per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stati beccati dalle telecamere fare sesso in un parco, a Bologna.

Incastrati dalle telecamere

I due giovanissimi, di origini marocchina, avrebbero avuto un rapporto sessuale completo, in pieno giorno, poco prima delle 13, nel parco di San Giorgio al Piano di Bologna.

La scena, secondo quanto riferito dal Resto del Carlino, è stata ripresa dalle telecamere presenti nel parco bolognese e i due giovanissimi sono stati così sanzionati dalla Polizia locale.

La multa salatissima

Secondo il Codice penale – Dispositivo dell’art. 527 – chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Nello specifico, si parla di atti osceni quando riguardano la sfera intima e sessuale, mentre di decenza pubblica quando si tratta di comportamenti in grado di offendere il costume e la compostezza collettiva.

Le famiglie si rivolgono a un legale

La multa di diecimila euro a testa potrebbe essere ridotta qualora i due fidanzati pagassero il loro debito con la giustizia entro due mesi.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il Parco di San Giorgio al Piano, Bologna

Le loro famiglie, nel frattempo, si sarebbero rivolte a un legale per affrontare il procedimento amministrativo e sperare in una sanzione ulteriormente ridotta, che potrebbe arrivare fino a 500 euro.

Non è l’unica notizia relativa ad atti osceni in luogo pubblico che emerge nell’ultimo periodo. Lo scorso 24 agosto, ha avuto eco nazionale la notizia della madre che ha abbandonato la figlia di 10 anni su una spiaggia del lago di Como per appartarsi con un uomo, denunciata per abbandono di minori, atti osceni in luogo pubblico, ubriachezza molesta e altri reati.