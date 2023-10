Servizio sanitario nazionale a pagamento per extracomunitari: 2 mila euro all'anno per curarsi col Ssn

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

I cittadini extracomunitari dovranno pagare per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale: il Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) ha comunicato, in una nota, che la misura è contenuta nella Legge di bilancio 2024. Il provvedimento annunciato è stato criticato sia da Giordana Pallone di Fp Cgil che da Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe.

La misura

La misura stabilisce che “per i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all’Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, versando un contributo di 2mila euro annui”.

L’importo del contributo “è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari”.

Il commento di Fp Cgil

Ad ‘Adnkronos Salute’, Giordana Pallone, componente della segreteria nazionale Fp Cgil, ha commentato così la misura prevista nella Legge di Bilancio 2024: “Mi sembra, ma spero di essere smentita, che questa misura sia analoga a quella che prevede una cauzione di 5mila euro per i richiedenti per evitare i Cpt. È qualcosa che grida vendetta al cospetto di ogni giustizia sociale“.

La stessa Giordana Pallone ha aggiunto: “Ora aspettiamo di vedere come è scritta la norma perché così come è riportata oggi non ha alcuna valenza e base rispetto all’ordinamento e alle normative che abbiamo. Siamo fuori dalla Costituzione e dall’articolo 32”.

La reazione della Fondazione Gimbe

Sul social network ‘X’ (l’ex ‘Twitter’), Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha scritto a proposito della misura prevista nella Finanziaria: “L’articolo 32 della Costituzione: ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti’. Perché gli extracomunitari dovrebbero versare un contributo di 2.000 euro?”.

In un secondo messaggio, Cartabellotta ha scritto: “Se lavorano devono avere un contratto e pagare le tasse. Se non lavorano sono indigenti. Ergo il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale richiesto agli extracomunitari calpesta l’art. 32“.