Server Sogei down e stop ai siti di scommesse sportive nella giornata di Champions League, impossibile giocare

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Da diverse ore in Italia non è possibile finalizzare le scommesse sportive, a causa di un problema ai server Sogei che ha mandato in down i principali bookmakers. Dal login al piazzamento delle giocate, molti utenti lamentano i disservizi in una giornata importante per gli scommettitori, viste le partite di Champions League in programma per la sera.

Siti di scommesse sportive in down

Nel primo pomeriggio di oggi – martedì 21 gennaio 2025 – i principali siti di scommesse italiani sono andati in down, rendendo impossibile agli scommettitori piazzare giocate per gli eventi sportivi in programma.

Molti utenti si sono lamentati sui social dei numerosi disservizi presenti sui siti dei bookmakers, dalle difficoltà ad accedere fino all’impossibilità di piazzare scommesse, trovandosi davanti diversi messaggi di errori.

Fonte foto: iStock Siti di scommesse sportive in down in tutta Italia a causa di un guasto ai server Sogei: impossibile giocare sulla Champions League

Come confermato anche da Down Detector, a partire dalle 14:00 molti utenti hanno segnalato i disservizi di siti come Sisal, Snai o Bet365, sui quali compaiono messaggi come “Impossibile verificare se la giocata è stata piazzata” o “Scommessa non andata a buon fine, impossibile completare l’operazione”.

Problemi ai server Sogei

Come riportato dall’agenzia di stampa su giochi e scommesse Agipro, le attività sono momentaneamente ferme “per la rete scommesse retail e online in tutta Italia”.

“Il sistema sì è bloccato pochi minuti dopo le 13 e allo stato attuale è ancora fermo, senza notizie precise per il ripristino di un regolare servizio” scrive ancora l’agenzia. Il problema sarebbe causato da un guasto a un dispositivo elettrico di Sogei, il partner unico del ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di moltissimi processi digitali delle istituzioni pubbliche.

Non a caso, anche diverse pagine del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risultano inaccessibili. Secondo l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco Agimeg, il problema principale sarebbe un guasto “al contatore elettrico che governa tutti i sistemi”, in seguito al quale sarebbero state allertate sia la Polizia postale che l’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza.

La serata di Champions League

Il guasto e il conseguente blocco, giunto in una giornata particolarmente importante vista la presenza di molti eventi sportivi, non ha però causato problemi solo agli utenti, ma anche agli stessi bookmakers, che si trovano impossibilitati a raccogliere le scommesse.

Per oggi sono difatti in programma gli incontri di calcio validi per la giornata di Champions League, tra i quali match di particolare interesse per gli scommettitori italiani, come Atalanta contro Sturm Graz, Club Brugge contro Juventus e Bologna contro Borussia Dortmund.

Sono però in cartellone anche eventi validi per gli Australian Open di tennis e gli incontri di NBA, con diversi match che si giocheranno nella notte (ora italiana). Al momento, alcuni siti come Sisal hanno aggiunto nella home un messaggio che avvisa gli utenti che “a causa di un’anomalia nei sistemi Sogei, le giocate su Scommesse potrebbero subire ritardi nell’accettazione e rimanere prenotate. Il problema è in fase di risoluzione”.