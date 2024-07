Serpente nel vano ascensore a Roma, il video di Andrea Lunerti: come ha fatto a catturare il rettile

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Paura a Roma per il ritrovamento di un serpente nel vano ascensore di un palazzo. Per catturarlo è intervenuto l’esperto Andrea Lunerti, che opera spesso sui set cinematografici e televisivi nella gestione degli animali.

Serpente nel vano ascensore a Roma

La scorsa settimana i residenti di un condominio di Roma hanno segnalato la presenza di un serpente che si stava arrampicando all’interno del vano ascensore del palazzo, strisciando lungo la ringhiera che lo separa dalle scale.

Si trattava di un rettile lungo poco più di un metro, con il ventre chiaro e la parte superiore del corpo quasi completamente nera, che ha spaventato gli inquilini che temevano potesse essere un animale pericoloso per l’uomo.

Fonte foto: 123RF Un serpente della stessa specie di quello catturato

Per catturare l’animale è intervenuto, nel palazzo di Piazza Bologna, l’esperto Andrea Lunerti, che spesso lavora nella gestione degli animali anche sui set cinematografici e televisivi della capitale.

Il video della cattura del serpente

Lunerti ha diffuso sui propri profili social il video della cattura del serpente, avvenuto nella serata del 10 luglio scorso nel palazzo di Piazza Bologna a Roma, dopo la richiesta di intervento di alcuni condomini.

Nelle immagini si vede Lunerti prendere con alcune difficoltà la parte posteriore del serpente, per poi districarlo dalla ringhiera del vano ascensore nella quale si è arrotolato per cercare di sottrarsi alla cattura.

Una volta estratto completamente, il rettile si è arrotolato sulle mani di Lunerti e ha anche tentato di morderlo, prendendo tra i propri denti una delle dita dell’uomo, che però non ha subito alcuna conseguenza.

Che serpente è l’Hierophis viridiflavus

Cone scrive lo stesso Lunerti nel post di Facebook che accompagna il video della cattura del serpente infatti, il rettile era un Hierophis viridiflavus, comunemente detto biacco, che non è velenoso per l’uomo.

Si tratta di una specie di serpente diffusa In Italia, in Francia e sui Pirenei, oltre che nella parte settentrionale della costa adriatica del Balcani. Si nutre principalmente di altri rettili, di uova di uccelli e di piccoli mammiferi e non è pericoloso per l’uomo, pur essendo velenoso.

Solitamente vive nelle zone di campagna e non si trova facilmente nei grandi centri abitati, che preferisce evitare per il rischio di essere ucciso venendo investito dagli autoveicoli, circostanza che accade di frequente già nel suo habitat naturale.