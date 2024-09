Serie tv Avetrana - Qui non è Hollywood, l'omicidio di Sarah Scazzi su Disney+: la data di uscita e il cast

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È stato diffuso il trailer ufficiale di “Avetrana – Qui non è Hollywood“, la nuova serie tv originale Disney+ dedicata all’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010 nel Comune pugliese in provincia di Taranto. L’uccisione della 15enne, per il quale nel 2017 la Cassazione ha definitivamente riconosciuto colpevoli Sabrina Misseri e Cosima Serrano, insieme all’impatto mediatico che la vicenda ebbe all’epoca, saranno raccontati in 4 episodi da un’ora ciascuno.

La serie tv Disney+ sul delitto di Avetrana

La serie racconta il punto di vista di tutti i protagonisti di uno dei fatti di cronaca nera più seguiti nella storia italiana: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima.

La produzione, basata sul libro “Sarah la ragazza di Avetrana“ di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni (Fandango Libri), sarà presentata in anteprima alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma e sarà disponibile in streaming a partire dal 25 ottobre.

Fonte foto: ANSA Michele Misseri durante un’intervista

Il trailer è accompagnato dalla canzone “La Banalità del Male”, scritta e interpretata da Marracash.

Cast e regia

Il cast è composto da Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi, Vanessa Scalera (Cosima Misseri), Paolo De Vita (Michele Misseri) e Giulia Perulli (Sabrina Misseri).

Compariranno anche Imma Villa (che interpreta Concetta Serrano), Anna Ferzetti e Giancarlo Commare (Ivano Russo).

Il regista è Pippo Mezzapesa, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta e Davide Serino.

L’omicidio di Sarah Scazzi

Il 26 agosto 2010, la 15enne Sarah Scazzi scomparve nel piccolo paese di Avetrana, in provincia di Taranto.

Dopo settimane di ricerche, il 6 ottobre dello stesso anno, durante un’intervista televisiva in diretta, Michele Misseri, zio di Sarah, confessò di averla uccisa e indicò il luogo in cui aveva nascosto il corpo.

Da lì in avanti, tuttavia, la vicenda si complicò. Misseri cambiò più volte versione, sostenendo infine che la figlia Sabrina Misseri, cugina di Sarah, fosse la vera responsabile dell’omicidio, insieme alla moglie Cosima Serrano.

Dopo un lungo processo, nel 2017 Sabrina e Cosima furono condannate all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio di Sarah, mentre Misseri fu condannato per occultamento di cadavere. Il fatto ebbe enorme visibilità mediatica.