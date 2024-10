Serie Disney su Avetrana e Sarah Scazzi in onda dal 30 ottobre, ma con un altro nome: qual è il nuovo titolo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo il ricorso d’urgenza presentato dal Comune di Avetrana e lo stop alla messa in onda, la serie tv Disney sull’omicidio di Sarah Scazzi cambia nome per approdare finalmente sugli schermi.

Il nuovo nome della serie Disney su Sarah Scazzi

In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il prossimo 5 novembre, Groenlandia e Disney hanno reso noto che la serie precedentemente nota come “Avetrana – Qui non è Hollywood” avrà ora un nuovo titolo: “Qui non è Hollywood“.

Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura assieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie Disney è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia.

Una scena della serie Disney sull’omicidio di Sarah Scazzi, prima nota come “Avetrana – Qui non è Hollywood” e ora intitolata “Qui non è Hollywood”, in onda dal 30 ottobre 2024 su Disney Plus.

Quando va in onda la serie Disney su Sarah Scazzi

La serie sull’omicidio di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto 2010, sarà trasmessa a partire da mercoledì 30 ottobre sulla piattaforma di streaming Disney+.

Il caso della serie su Avetrana in Tribunale

La messa in onda della serie tv sulla piattaforma Disney+ era prevista il 25 ottobre scorso. Nei giorni precedenti, però, il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi aveva presentato un ricorso d’urgenza per chiedere “la rettifica della denominazione” della serie e la sua “sospensione immediata”.

Mercoledì 23 ottobre, il giudice della sezione civile del Tribunale di Taranto, Antonio Attanasio, ha accolto il ricorso con un provvedimento di sospensione cautelare della messa in onda della serie su Sarah Scazzi.

Subito dopo, la casa di produzione Groenlandia e Disney avevano confermato il rinvio del lancio della serie, in ottemperanza “al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto”. Nella stessa occasione, Groenlandia e Disney avevano inoltre tenuto a sottolineare che non concordavano con la decisione del Tribunale e che avrebbero fatto valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.

Il giudice ha fissato l’udienza di comparizione delle parti per la giornata di martedì 5 novembre.