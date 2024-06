Sergio Mattarella vota a Palermo, l’applauso al capo dello Stato nella scuola Piazzi: “Sempre gentile”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato a votare nella sua città. A Palermo, nella scuola Piazza, è stato accolto da un applauso. Diverse le guardie del corpo che hanno chiesto alle persone di farsi da parte per permettere il voto alla carica più alta dello Stato, che si è aperto in un sorriso verso le telecamere. Il saluto al presidente del seggio e agli scrutatori, che hanno commentato: “Gentile come sempre, ci ha ringraziati per il nostro lavoro”

L’arrivo di Sergio Mattarella a Palermo

Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica italiana, ha svolto il suo dovere di cittadino esercitando il diritto al voto alle elezioni europee nella città di Palermo. Il suo arrivo è stato accolto con entusiasmo presso la scuola Piazzi, dove si trova il seggio elettorale designato per lui.

Fonte foto: ANSA

Mattarella è arrivato alla scuola Piazzi intorno alle 17:00. È stato accolto da un caloroso applauso, testimoniato anche dal presidente della sezione.

Il momento del voto

Alle 17:00 in punto, Sergio Mattarella ha votato al seggio elettorale dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII – Piazzi, come riportato dalle immagini. Durante questo momento, il presidente ha avuto l’opportunità di interagire con gli scrutatori e il presidente del seggio, dimostrando la sua vicinanza ai cittadini.

Immortalata la stretta di mano e di scambio di parole tra gli scrutatori, il presidente del seggio e il capo di Stato.

La reazione dei presenti

La partecipazione di Sergio Mattarella alle elezioni europee ha suscitato una reazione positiva da parte dei presenti presso la scuola Piazzi. Come si sente nel video, i cittadini hanno manifestato il loro apprezzamento e rispetto per il presidente, applaudendolo al momento della sua uscita dal seggio elettorale.

Un gesto che continua a testimoniare l’apprezzamento verso il presidente della Repubblica.