Sergio Mattarella in visita la stazione ferroviaria di Brandizzo dopo l'incidente in cui sono morti 5 operai

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita nella stazione ferroviaria di Brandizzo, a poche decine di metri da dove nella notte cinque operai sono morti travolti da un treno in corsa. Il capo dello Stato ha voluto deporre una corona di fiori per le vittime che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro.

Una corona di fiori in ricordo delle vittime

Il presidente Mattarella ha raggiunto la piazza della stazione di Brandizzo introno alle 15:30, nel pomeriggio di una giornata contrassegnata dal dolore.

Ad accoglierlo, oltre al sindaco Paolo Bodoni, anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Gianluca Gavazza, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e la vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo.

Fonte foto: ANSA/QUIRINALE Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona di fiori presso la stazione ferroviaria di Brandizzo

Mattarella ha voluto deporre una corona di fiori all’ingresso della stazione ferroviaria in ricordo delle vittime. Con lui, il primo cittadino di Brandizzo e il prefetto di Torino Raffaele Ruberto.

Il sindaco di Brandizzo: “Spero che si faccia luce al più presto”

Gli applausi hanno salutato il presidente della Repubblica in una visita che si è rivelata intima e raccolta: qualche battuta con i rappresentati delle istituzioni prima di ripartire.

“Il presidente Mattarella è molto toccato”, ha detto ai giornalisti il sindaco di Brandizzo Paolo Bodoni. “Fa le condoglianze alla comunità e alle cinque famiglie”, ha proseguito ringraziando il capo di Stato per la sua presenza.

“Io gli ho chiesto che si faccia il prima possibile un’indagine”, ha aggiunto Bodoni: “Spero che si faccia luce al più presto”.

Una giornata “triste per la Regione Piemonte”, il commento del sindaco di Torino Stefano Lo Russo che alla stampa ha parlato di “una tragedia senza spiegazione” in cui “cinque vite sono state spezzate e cinque famiglie non vedranno tornare a casa i loro congiunti”.

È il “giorno del dolore, andranno accertate le responsabilità”, ha aggiunto Lo Russo.

L’incidente in cui hanno perso la vita 5 persone

La tragedia è avvenuta nella notte del 31 agosto, quando cinque operai sono morti investiti da un treno mentre lavoravano sui binari della linea ferroviaria Torino-Milano.

Le vittime stavano svolgendo un lavoro di manutenzione sui binari senza rendersi conto dell’arrivo del treno che li ha travolti.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta per chiarire cosa sia andato storto. Al vaglio degli inquirenti ci sono i filmati della videosorveglianza.

Intanto, Rete ferroviaria italiana ha fatto sapere che “i lavori sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno”.