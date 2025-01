Sergio Conceiçao nella bufera per il commento omofobo in conferenza, social contro il tecnico del Milan

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sergio Conceiçao nel mirino per un commento omofobo in conferenza stampa: a una domanda di un giornalista riguardante il calciomercato e suo figlio Rodrigo, il neo tecnico del Milan ha risposto con una scivolata che ha fatto storcere il naso a qualcuno. Lo scivolone è andato in scena durante la conferenza prima di Juventus-Milan.

Sergio Conceiçao e la battuta sul figlio

Il cronista ha preso la parola per porre una domanda inerente uno degli obiettivi del Milan nelle trattative di calciomercato.

“Vorrei farle una domanda sul mercato, e su un giocatore che dormiva in stanza con suo figlio Rodrigo, Joao Felix…”, ha esordito il giornalista.

L’allenatore portoghese ha risposto con un sorriso e un “Ah davvero?”. La replica del giornalista: “Sì, ma lasciamo perdere”.

La frase omofoba

“Messa così… Mio figlio dorme con un uomo… calma… No, attenzione, lui è veramente un uomo, eh!”, ha replicato Conceição, mentre il giornalista rideva. Conceição, in pratica, ha negato ai gay lo status di “vero uomo”. Qualcuno in sala ha riso. Il mister ha poi proseguito la conferenza stampa.

Le reazioni sui social

La battutaccia ha conquistato i social, innescando un vortice di polemiche e meme a tema. I commentatori si dividono fra chi invoca un po’ di sana leggerezza contro la cappa del politicamente corretto e chi denuncia atteggiamenti mentali “da medioevo”, sia da parte dell’allenatore che da parte di chi si inserisce nel dibattito sul web.

“Dai commenti si capisce il degrado di questo Paese”, scrive qualcuno. “Se questa battuta innescasse polemiche mi dimetterei da tifoso e sportivo”, scrive qualcun altro.

“Un uomo vero non si giudica dai gusti sessuali”, declama un utente. “Fa discutere quest’era woke che ha rotto gli zebedei, ecco cosa fa discutere. Svegliatevi, per davvero”, sbuffa qualcuno.

“Reato di dire che il figlio è uomo etero che va a donne e non con uomini. Il woke sta sparendo. Spiace”, scherza qualcuno. “Andate a lavorare”, taglia corto un altro.