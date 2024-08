Serena Williams respinta da un ristorante a Parigi, l'ex tennista era con le sue figlie: la replica del locale

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

73 titoli Wta in carriera, 23 dei quali in match del Grande Slam. Pur essendo una delle tenniste più vincenti di tutti i tempi, anche a Serena Williams capita di essere rifiutata al ristorante. È successo al The Peninsula di Parigi, dove l’ex atleta 42enne si trova per seguire le Olimpiadi. La leggenda del tennis si è sfogata sui social, condividendo un post per lamentarsi dell’episodio. Puntuale la replica del locale, che dopo essersi scusato ha spiegato che i tavoli erano tutti occupati.

Serena Williams respinta da un ristorante a Parigi

“Mi è capitato di vedermi negato l’accesso al rooftop di un ristorante vuoto, tra i posti più esclusivi, ma mai con i miei figli – ha scritto Williams in un post su X -. È la prima volta”

La “Queen” è infatti rimasta nella capitale francese dopo aver partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici con Carl Lewis, Rafael Nadal e Nadia Comaneci lo scorso 26 luglio. Insieme a lei anche la figlia Olympia, di 6 anni.

Il ristorante in questione non è un posto qualunque. Si tratta del The Peninsula, un hotel a 5 stelle che si trova in avenue Kléber, a metà strada circa tra il Trocadéro e l’Arco di Trionfo.

La replica del locale

Non si è fatta attendere la replica dei gestori del locale, che commentando il post della Williams hanno tenuto a specificare che i posti vuoti visti dalla donna all’interno erano in realtà già prenotati.

“Gentilissima signora Williams, per favore, accetti le nostre più profonde scuse per la delusione che ha ricevuto stasera”, si legge nel commento.

Fonte foto: ANSA Serena Williams al Gala pre-Grammy al Beverly Hilton di Beverly Hills, in California

“Purtroppo – prosegue il messaggio – il bar sul nostro rooftop era completamente prenotato e gli unici tavoli liberi che avete visto appartenevano al nostro ristorante, ‘L’Oiseau Blanc‘, anch’esso totalmente riservato”.

Poi l’invito attraverso un altro post: “Siamo sempre stati onorati di accogliervi e lo saremo ancora e sempre”.

Chi è Serena Williams

Nata a Saginaw, nel Michigan, nel 1981, la Williams è considerata una delle più grandi tenniste di sempre.

Sorella di Venus Williams (anch’essa campionessa nello stesso sport), Serena ha conquistato 73 titoli Wta in singolare, di cui 23 del Grande Slam (record femminile nell’Era Open).

Questi risultati la rendono la seconda di sempre ad aver vinto più Major in questa specialità dietro alla sola Margaret Smith Court, primatista con 24 titoli.

In carriera ha anche vinto quattro ori olimpici e una Fed Cup nel 1999. Si è ritirata dai campi nel settembre 2022.