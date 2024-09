Serbatoio di gas esplode in un'azienda di Latina in via Nascosa, morto un operaio e un ferito grave

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel pomeriggio è avvenuta un’esplosione in via Nascosa, a Latina, all’interno di un’azienda di impiantistica a Latina, la Pst. Lo scoppio sarebbe provenuto da un boiler ad aria, causando la morte di un operaio e il ferimento di un secondo, che versa ora in gravi condizioni.

Incidente in via Nascosa a Latina

È avvenuto nel pomeriggio di oggi – mercoledì 4 settembre 2024 – intorno alle ore 17:00, un incidente in un’azienda situata in via Nascosa a Latina, la Pst, che si occupa di impiantistica e costruzioni metalliche e plastiche.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, un boiler in acciaio, destinato ad essere riempito di gas liquido, sarebbe esploso mentre due operai si trovavano nei paraggi.

Nel cerchio la zona in cui è avvenuta l'esplosione a Latina

La detonazione sarebbe stata talmente potente da essere avvertita in diverse zone della città. Immediato sul posto l’intervento dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine.

L’arrivo dei soccorsi all’azienda

Sul luogo dell’esplosione sono quindi accorsi il personale medico del 118, giunto con diverse ambulanze e un’eliambulanza, gli agenti di Polizia e Carabinieri e la questura di Latina. Sul posto anche il sindaco del capoluogo laziale, Matilde Celentano.

Nulla da fare per uno dei due uomini coinvolti nell’esplosione, un operaio di 58 anni che purtroppo è deceduto. Gravemente ferito invece il collega, un uomo di circa 40 anni che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale “San Camillo” di Roma.

Entrambi gli operai coinvolti sono originari del territorio di Latina. L’esplosione sarebbe stata talmente violenta da far saltare in aria delle lamiere e un portellone del capannone nel quale si trovava il boiler.

La dinamica dell’incidente

Sono ancora in corso, da parte delle Forze dell’Ordine, rilievi e accertamenti utili per poter ricostruire quanto accaduto e capire cos’abbia portato alla deflagrazione del boiler e alla conseguente morte dell’operaio.

Come riportato da Repubblica, il sindaco di Latina ha così commentato l’accaduto: “È un momento molto triste per la comunità. In questo periodo si sono verificate troppe disgrazie nella nostra zona, come incendi e incidenti stradali. A queste ora si è aggiunta una tragedia sul lavoro”.

Commiato e rabbia anche da parte della Cgil di Latina e Frosinone: “Questa ennesima tragedia, che ha strappato via la vita di un lavoratore e ha lasciato altri gravemente feriti, è un colpo durissimo per la nostra comunità e per tutti i lavoratori del territorio. Chiediamo con urgenza alle istituzioni locali e nazionali, così come alle autorità competenti, di intervenire con decisione per accertare le responsabilità e di rafforzare i controlli in tutte le aziende del nostro territorio”.