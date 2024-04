Sequestro a GS di Carrefour da 64,7 milioni per frode fiscale: presunto sistema di serbatoi di manodopera

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Sequestro di 64,7 milioni di euro per frode fiscale a GS Spa, società del gruppo Carrefour Italia, in una delle inchieste milanesi sui “serbatoi di manodopera”. Come nel caso Esselunga lo scorso anno, si tratta di un sistema con cui grandi aziende appaltano manodopera per logistica e movimentazione merci in modo da garantirsi “tariffe altamente competitive“. Il pm di Milano Paolo Storari ha firmato il decreto di sequestro preventivo oggi, lunedì 15 aprile, dopo le indagini della Guardia di Finanza con la collaborazione anche dell’Agenzia delle Entrate. In corso perquisizioni “nelle province di Milano, Lodi, Pavia e Torino“.

Notizia in aggiornamento…