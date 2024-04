Sequestrato in casa a Rimini per oltre 10 ore da una ragazza: 60enne picchiato e rapinato, arrestata 24enne

È entrata a casa di un 60enne con una scusa, gli ha rotto il naso con una testata e lo ha sequestrato fino a quando non si è fatta consegnare 600 euro. Una donna di 24 anni è stata arrestata a Rimini per aver pestato e rapinato un uomo nella sua abitazione, tenendolo segregato nell’appartamento per oltre 10 ore. La ragazza, con diversi precedenti di polizia, è stata portata nel carcere di Forlì, accusata di sequestro di persona, rapina aggravata, violazione di domicilio e violenza privata.

L’aggressione in casa a Rimini

La vicenda risale alla notte tra il 30 gennaio e l’1 febbraio. Con il pretesto di dover parlare di un’amica in comune, la 24enne si era fatta ricevere in casa dal 60enne, ma quando l’uomo ha aperto la porta alla giovane conoscente non immaginava a cosa sarebbe andato incontro.

Una volta entrata nell’abitazione la donna ha preso alla sprovvista la vittima, sferrandogli una testata in pieno volto e causandogli la frattura delle ossa del naso. La donna ha poi continuato ad accanirsi contro il 60enne con calci e pugni, al punto da provocargli fratture e lesioni per 25 giorni di prognosi.

Il sequestro del 60enne

Messa fuori combattimento la vittima, la 24enne ha requisito le chiavi di casa all’uomo, sequestrandolo all’interno dell’abitazione per oltre 10 ore. Soltanto dopo, la donna ha costretto il 60enne ad andare al bancomat per prelevare 600 euro e consegnarglieli, per poi lasciarlo andare.

Quando le volanti della polizia sono intervenute nell’abitazione hanno trovato l’uomo in stato confusionale e con il volto tumefatto. Agli agenti che gli chiedevano cosa fosse accaduto, il 60enne ha inizialmente raccontato di essere stato picchiato da un gruppo di sconosciuti, forse per pudore o per non voler denunciare la giovane conoscente.

Le indagini

La ricostruzione avrebbe però mostrato diverse contraddizioni e dagli approfondimenti nell’indagine della squadra mobile di Rimini è stato possibile risalire alla responsabilità dell’aggressione da parte della 24enne, acclarata anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

La vittima ha dunque confermato di essere stato picchiato dalla giovane conoscente e dopo aver raccolto sufficienti elementi probatori, gli agenti della polizia hanno rintracciato e condotto in carcere a Forlì la malvivente.

Il sequestro a Rivoli

Una vicenda che riporta alla mente il sequestro di un uomo a Rivoli da parte di due minorenni, avvenuto il 18 marzo. Anche in quel caso l’uomo era stato sorpreso in casa, per poi essere legato, portato in una stalla e torturato da due adolescenti di 15 e 16 anni.

Dopo essere stato seviziato per due giorni, il 50enne era stato trasportato di forza dai giovani in banca, con l’obiettivo di farsi consegnare 5mila euro. Grazie all’aiuto di un’impiegata, la vittima era riuscito a chiamare le forze dell’ordine.