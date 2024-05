Sequestrati 450 kg di droga a Roma, diversi i nascondigli sparsi in città per hashish e marijuana: 4 arresti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Roma, la Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara ha condotto un’importante operazione antidroga che ha portato al sequestro di 450 kg di sostanze stupefacenti e all’arresto di quattro persone. Gli interventi si sono svolti a Lariano e in via Monte Libretti, mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella Capitale.

Operazione a Lariano: trovati hashish e marijuana

L’operazione antidroga a Roma ha avuto inizio con un intervento a Lariano, condotto dagli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara. Gli agenti hanno arrestato in flagranza un 20enne romano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Trovati 450kg di droga a Roma: sequestrati hashish e marijuana

La perquisizione dell’abitazione del giovane ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga: 199 kg di hashish e 5,5 kg di marijuana. Inoltre, sono stati trovati una macchina per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze stupefacenti.

Blitz in via Monte Libretti: scoperti 250kg di hashish

Poche ore dopo l’operazione a Lariano, gli agenti del III Distretto hanno continuato la loro azione di contrasto con un altro intervento, questa volta presso uno stabile in via Monte Libretti. Qui, un’attività di osservazione ha rivelato movimenti sospetti di un autotreno, che si è posizionato a retromarcia rispetto all’ingresso del deposito.

Gli agenti hanno notato due uomini intenti a scaricare rapidamente diversi pacchi dal rimorchio, collocandoli in un cassone di legno all’interno del magazzino. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di 250 kg di hashish, confermando così i sospetti sulle attività illecite in corso.

Quattro arresti: la convalida dell’Autorità giudiziaria

In totale, quattro persone sono state arrestate nell’ambito di questa operazione antidroga (fermata invece la cantante Nicki Minaj in Olanda per possesso di droga). Oltre al 20enne arrestato a Lariano, gli agenti hanno fermato tre uomini presso il deposito in via Monte Libretti, rispettivamente di 65, 39 e 49 anni. Tutti gli arrestati sono stati accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’Autorità giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti, riconoscendo la gravità delle accuse e l’importanza dell’operazione condotta.