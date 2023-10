Sequestrata dal marito a Maddaloni vicino Caserta scappa dal garage dopo ore di violenze: 35enne ricercato

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

È riuscita a scappare nella notte dal garage dove il marito l’aveva rinchiusa dopo essere stata picchiata per ore e minacciata di morte. Una donna di 31 anni di Maddaloni, alle porte di Casera, ha chiamato i carabinieri e ha denunciato il 35enne da cui si stava separando. L’uomo è adesso in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine.

La vicenda

La donna è riuscita a liberarsi dal suo aguzzino soltanto nelle prime ore di domenica 22 ottobre, ferendosi mentre fuggiva dopo aver rotto una finestra del garage dove era sta rinchiusa. Il marito l’avrebbe picchiata per ore e si era allontanato minacciando che sarebbe tornato per ucciderla.

Nella mattina di venerdì, l’uomo aveva costretto con la forza la moglie e il figlio di 9 anni a scendere dall’auto di un collega della 31enne, con il quale stava andando al lavoro.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Maddaloni, nel Casertano, dove la donna è stata sequestrata dal marito

Il sequestro

In seguito a un’accesa discussione, il marito, con il quale è in corso la separazione, l’avrebbe accompagnata in una villetta disabitata in via Libertà, in una zona di campagna del comune casertano, dove, dopo averla percossa e minacciata di morte, l’ha rinchiusa nel garage.

La 31enne è riuscita a evadere nella notte approfittando dell’assenza dell’aguzzino che si era allontanato con il figlio. Riuscita a scappare dal box auto, la donna è stata soccorsa da un passante e ha chiamato in lacrime il 112, chiedendo aiuto.

La caccia all’uomo

La donna è stata soccorsa ed è stata portata in un centro antiviolenza, dove si è ricongiunta con il figlio. Il bambino è stato trovato a casa dei nonni, dove il padre l’avrebbe lasciato prima di darsi alla fuga.

Il 35enne di cittadinanza albanese è adesso ricercato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, percosse e sequestro di persona.