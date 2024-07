Sequel di Il diavolo veste Prada con Meryl Streep ed Emily Blunt: idea Disney, quanti milioni incassò nel 2006

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il diavolo veste Prada, film del 2006 con Anne Hathaway, Meryl Streep ed Emily Blunt, avrà un sequel. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Oltreoceano, in casa Disney fervono i preparativi per il capitolo 2, nel quale dovrebbero tornare a recitare Meryl Streep ed Emily Blunt.

Cosa si sa sul sequel di Il diavolo veste Prada

Stando a quanto rivelato da Deadline, alcune fonti hanno confermato che Aline Brosh McKenna è stata scelta per scrivere la sceneggiatura di un sequel di Il diavolo veste Prada, attualmente in fase di sviluppo in casa Disney.

I rappresentanti dello studio hanno preferito non rilasciare commenti ufficiali sulla notizia.

Il regista del film originale, David Frankel, sarebbe in trattativa per tornare dietro la macchina da presa. Anche la produttrice originale Wendy Finerman dovrebbe tornare per il sequel.

Deadline ha fatto sapere che, al momento, non si sa chi del cast originale tornerà a recitare nel sequel di Il diavolo veste Prada, ma su Puck News la giornalista Lauren Sherman ha scritto: “Per anni sono stati fatti sogni su un sequel di Il diavolo veste Prada, il classico del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway basato sull’omonimo romanzo del 2003 di Lauren Weisberger e mentre a Plymouth, in Inghilterra, è appena andato in scena l’adattamento musicale a cura di Elton John e con protagonista Vanessa Williams, adesso pare proprio che la produttrice e vincitrice dell’Oscar Wendy Finerman abbia convinto Meryl Streep ed Emily Blunt a firmare per un sequel”.

In un’intervista di pochi mesi fa, Anne Hathaway, altra protagonista del film originale, aveva espresso scetticismo sul fatto che “una continuazione di quella storia” “sarebbe mai accaduta”.

Di cosa parla Il diavolo veste Prada 2

Il diavolo veste Prada è un film del 2006 basato sull’omonimo romanzo del 2003 di Lauren Weisberger.

La storia è incentrata su Andy Sachs (Anne Hathaway), una neolaureata in giornalismo che si trasferisce a New York City e ottiene un lavoro come assistente junior di Miranda Priestly (Meryl Streep), potente ed esigente caporedattrice di una rivista di alta moda.

Andy si ritrova così alle prese con la collega Emily Charlton (Emily Blunt), la pressione subita al lavoro e i problemi con il suo fidanzato Nate (Adrian Grenier).

La sua interpretazione in Il diavolo veste Prada è valsa a Meryl Streep la vittoria di un Golden Globe e una nomination ai premi Oscar. Nel cast del film erano presenti anche Stanley Tucci e Simon Baker.

Quanto ha incassato Il diavolo veste Prada nel 2006

Distribuito dalla 20th Century Fox prima dell’acquisizione dello studio da parte della Disney, Il diavolo veste Prada ha incassato oltre 326 milioni di dollari in tutto il mondo al suo debutto nel mese di giugno del 2006.