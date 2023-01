Sequals, elicottero precipita nel greto del fiume Meduna: morto il pilota. Cosa è successo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

A Sequals, in provincia di Pordenone, una persona ha perso la vita nello schianto dell’elicottero su cui viaggiava.

L’allarme

A lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi, stando a quanto riferito da ‘Il Gazzettino’, è stata una persona che aveva visto roteare in maniera anomala un elicottero civile, che poi era scomparso all’orizzonte. I resti dell’elicottero sono stati ritrovati nel greto del fiume Meduna.

I soccorsi

Una volta ricevuto l’allarme, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, l’elisoccorso e avevano attivato i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il pilota è morto nello schianto.

Un testimone ha raccontato: "Ne ho visti di incidenti ma non ho mai visto un mezzo così distrutto".

La prima ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione di quello che è accaduto a Sequals, dove l’elicottero civile si è schiantato, sembra che il velivolo abbia perso quota durante il sorvolo del fiume Meduna. Il pilota, a quel punto, avrebbe tentato un atterraggio di emergenza, ma l’elicottero è precipitato a una velocità tale da non lasciargli alcuno scampo.

Il secondo velivolo

Un secondo velivolo, che probabilmente volava a poca distanza dall’elicottero precipitato, è atterrato nelle vicinanze, nel letto del torrente in questo momento in secca. I Carabinieri hanno sentito il pilota per delineare con maggior precisione le circostanze dell’incidente.

Chi è la vittima dell’incidente

La vittima dell’incidente è I.S., un imprenditore di 45 anni di Belluno. Aveva una azienda di vernici e pitture per l’edilizia a Trichiana.

Un suo amico, giunto sul luogo dell’incidente, ha raccontato a ‘Il Gazzettino’: “Era un pilota esperto e una brava persona, era squisito, un signore. Faceva l’imprenditore a Belluno, una ditta di pitture edili. Volava tante ore, era sicuro in volo. Conosceva bene la zona, spesso aveva sorvolato questi luoghi, veniva a trovarmi spesso. Mi hanno chiamato alcune persone, dicendomi che era successo qualcosa, e sono subito venuto qui. Ne ho visti di incidenti ma non ho mai visto un mezzo così distrutto”.