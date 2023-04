Sentenza Juve sul caso plusvalenze, Ezio Greggio sbotta su Twitter dopo il rinvio: “Che la farsa sia con voi”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La sentenza sul caso Juve-plusvalenze ha scosso per l’ennesima volta il mondo del calcio. Dopo diversi rinvii, nel pomeriggio di giovedì 20 aprile è arrivato il pronunciamento del Collegio di garanzia del Coni. La decisione è stata di restituire alla Juventus i 15 punti che erano stati tolti nei mesi scorsi e di rimandare gli atti alla giustizia sportiva per una nuova valutazione. Una decisione che, stando alle prime reazioni, ha scontentato tutti.

Sentenza Juve, tifosi disorientati per il rinvio

Lo scontento è il sentimento prevalente tra i tifosi juventini, che per il momento hanno visto la restituzione dei punti, ma allo stesso tempo vedono ancora un grosso punto interrogativo sul futuro.

Il timore dei tifosi bianconeri, infatti, è che alla fine la Corte d’Appello della Federcalcio possa decidere nuovamente di togliere punti alla Juve, con meno tempo per provare a recuperare posizioni in classifica.

Presunte plusvalenze Juve, il tweet di Ezio Greggio

Ezio Greggio, noto tifoso della Juventus, non ha nascosto le sue perplessità, esternate con chiarezza su Twitter.

Come altri supporter bianconeri, anche Ezio Greggio si augurava una decisione chiara sulla vicenda delle presunte plusvalenze a carico del club bianconero.

Il presentatore di Striscia la Notizia ha ricapitolato brevemente la decisione del Collegio, concludendo con un eloquente “e che la farsa sia con voi!” aggiungendo poi “Forza Juventus ora e sempre”.

“Juve,sentenza rinviata alla Corte d’Appello Federale:tornano i 15 punti in classifica,parzialmente accolto il ricorso della Juve contro la sentenza della Corte d’Appello della Figc,cancellata per ora la penalizzazione”.E che la farsa sia con voi! Forza #Juventus ora e sempre! — Ezio Greggio (@EzioGreggio) April 20, 2023

Del Piero: “Preoccupato per l’incertezza”

Poco prima Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus ed ex capitano della squadra, ha detto la sua sulla vicenda nel prepartita di Sporting Lisbona-Juventus su Sky.

“Emotivamente sono vicino a questi colori. Non entriamo nelle dinamiche della giustizia sportiva, aspettiamo quello che sarà la decisione finale. La mia unica preoccupazione è che questo giudizio sarà un qualcosa che si porterà fino a quest’estate. Mi auguro si possa decidere il prima possibile e sapere di che morte morire, un conto è sapere di finire in Champions League, un conto è non esserci. E questo riguarda anche le altre squadre”, ha detto Del Piero.

I commenti di Allegri e Tiago Pinto

Sempre su Sky è intervenuto anche l’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri: “Per noi i punti sono sempre stati 59, ora li vediamo visivamente conquistati sul campo”.

Sceglie la strada dell’ironia, invece, il responsabile dell’area tecnica della Roma Tiago Pinto: “Devo ridere per non piangere. Non sono avvocato, l’aspetto legale non mi compete. Come mondo del calcio e dello sport, se noi abbiamo giocato per tre mesi con una classifica che non corrisponde, il meccanismo è sbagliato”.