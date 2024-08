Senna inquinata, fermato Paltrinieri: cancellati allenamenti del nuoto in acque libere, piano B per la 10 km

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 continua a tenere banco il caso della Senna inquinata: gli allenamenti nel fiume parigino di Gregorio Paltrinieri e degli altri atleti che saranno impegnati nelle gare di nuoto in acque libere sono stati cancellati.

Perché sono stati cancellati gli allenamenti nella Senna a Parigi

Gli allenamenti nella Senna sono stati cancellati a causa dell’acqua che gli organizzatori, in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ANSA, hanno definito “non adatta per nuotare“.

Al momento regna l’incertezza su data e luogo dello svolgimento delle gare di nuoto in acque libere alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gregorio Paltrinieri ha vinto già due medaglie a Parigi 2024: dopo il bronzo negli 800m è arrivato l’argento nei 1500m stile libero uomini.

Il piano B per le gare di nuoto in acque libere alle Olimpiadi

Quella del fiume Senna balneabile è stata una grande sfida per gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024, ma è anche una promessa politica che si ripete da decenni. L’investimento per purificare le sue acque è stato pari a 1,4 miliardi di euro. Nonostante la cifra importantissima stanziata, come detto, ancora oggi non è certo che le gare di nuoto in acque libere possano effettivamente svolgersi nella Senna.

Gli organizzatori hanno già previsto da tempo un piano B: nel caso in cui le acque del fiume Senna non dovessero risultare balneabili, le competizioni di fondo potrebbero essere spostate a Vaires-sur-Marne, dove si svolgono le gare di canoa e canottaggio.

La Senna inquinata e i problemi col triathlon a Parigi 2024

Sono stati in tutto cinque – per il momento – gli allenamenti nella Senna cancellati dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: i primi quattro hanno riguardato il triathlon, disciplina la cui gara maschile, sempre a causa dell’inquinamento, è poi stata rinviata di un giorno.

Dopo lo svolgimento delle gare di triathlon, l’atleta belga Claire Michel è stata curata al Villaggio Olimpico a causa di un’infezione da Escherichia coli.

Anche due triatleti svizzeri sono risultati contagiati da un’infezione non meglio specificata e sono stati ricoverati all’interno del centro medico del villaggio olimpico di Parigi 2024.

L’attacco di Matteo Bassetti sul caso Senna alle Olimpiadi di Parigi

Sui rischi legati allo svolgimento delle gare di nuoto delle Olimpiadi nel fiume Senna, l’infettivologo italiano Matteo Bassetti ha detto: “Oggi Louis Pasteur, padre della moderna microbiologia, si rivolta nella tomba. Far nuotare gli atleti nella Senna ha riportato il mondo indietro di 100 anni”.

Poi ha aggiunto: “Quello che sta succedendo a Parigi con il rischio infettivo di far nuotare atleti nella Senna è davvero grave. Per le Olimpiadi ci vorrebbero medici, consulenti e scienziati di caratura olimpica”.