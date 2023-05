Senago in ansia per la 29enne Giulia Tramontano scomparsa al settimo mese di gravidanza: appello dei familiari

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

A Senago, in provincia di Milano, sono ore di ansia e apprensione per le sorti di Giulia Tramontano, una giovane di 29 anni scomparsa nel nulla da sabato 27 maggio 2023. La ragazza, incinta di sette mesi, si è allontanata da casa e non ha fatto più ritorno facendo preoccupare il fidanzato e la famiglia.

L’ansia per Giulia Tramontano

A lanciare l’allarme per la scomparsa della 29enne Giulia Tramontano è stato proprio il fidanzato, con cui la ragazza convive da cinque anni. Il giovane si è rivolto ai carabinieri della cittadina milanese per segnalare che la fidanzata non era rientrata a casa sabato.

Le forze dell’ordine, presa la foto della ragazza e tutti i dettagli per poterla identificare, hanno quindi avviato le ricerche che ancora non sono concluse. I carabinieri hanno anche sentito familiari e conoscenti di Giulia Tramontano per capire il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa.

La segnalazione sulla scomparsa

E sui social, poche ore dopo la denuncia della scomparsa, sono state condivise tutte le informazioni necessarie per poter riconoscere Giulia.

L’Associazione Penelope, infatti, ha condiviso la foto segnaletica della ragazza scomparsa a Senago. Incinta di sette mesi, la ragazza si è allontanata da casa sabato 27 maggio 2023 e l’ultimo contatto con la famiglia è arrivato proprio poche ore prima di dileguarsi nel nulla.

Secondo quanto appurato la ragazza, originaria della provincia di Napoli, non avrebbe mai avuto problemi di natura psicologica. Sembra che la giovane abbia portato con sé il passaporto, mentre tutti gli altri documenti sarebbero stati lasciati a casa.

I messaggi sui social

E dalla segnalazione sulle pagine dell’Associazione Penelope diversi sono stati i messaggi inviati da diversi utenti nella speranza che la 29enne incinta possa tornare a casa sana e salva.

Condivisioni da tutte le parti di Italia, da Nord a Sud per permettere alla famiglia Tramontano di riabbracciare Giulia che, secondo le prime informazioni date dal fidanzato e dai parenti stessi, non avrebbe avuto problemi neanche a lavoro. L’allontanamento, dunque, è avvolto nel mistero con la 29enne che, tra l’altro, non è automunita e che quindi potrebbe essersi allontanata da Senago a piedi.