Selvaggia Lucarelli sulla gaffe della "Casellati nera" di Mentana e Aldo Cazzullo: la reazione della ministra

Gaffe della regia durante la maratona televisiva per le elezioni Usa su La7. A un certo punto è stato inquadrato il cellulare di Enrico Mentana che aveva aperto una chat WhatsApp con il collega Aldo Cazzullo, il quale si è avventurato in una battuta in cui ha definito Kamala Harris “la Casellati nera“. La vicenda è diventata subito virale, venendo commentata da tantissime persone tra le quali Selvaggia Lucarelli. Anche la diretta interessata, ossia la ministra delle Riforme, è intervenuta sulla questione.

Aldo Cazzullo scrive a Mentana: “La Casellati nera”. La reazione della ministra

Kamala Harris “la Casellati nera” d’America? “L’ho trovato comunque come un complimento. Kamala è una donna intelligente e preparata con anche anni in meno di me, il che non guasta”. Così la ministra per le Riforme e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al Salone della Giustizia. Dunque nessuna polemica e nessun disappunto in merito alla battuta di Cazzullo.

Selvaggia Lucarelli: “Come dire che Oprah Winfrey è “la Barbara D’Urso bianca”

Sulla chat tra Cazzullo e Mentana è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli lungo le colonne de Il Fatto Quotidiano.

Fonte foto: ANSA La giornalista Selvaggia Lucarelli

La giornalista ha definito la gaffe come un “inciampo da sonno misto a distrazione”. Quindi è passata a descrivere cosa è accaduto nel dettaglio.

A un certo punto la regia ha indugiato inaspettatamente sul cellulare del direttore del TgLa7 appoggiato sul tavolo. Azione che ha permesso al pubblico di visualizzare la chat aperta con Cazzullo, inviato a Palm Beach per seguire le elezioni Usa da vicino.

“Trump sta per arrivare. Giornalisticamente sei contento, confessa. Con la ‘Casellati nera’ ci saremmo annoiati”, ha scritto Cazzullo al direttore, quando l’esito delle elezioni era ormai segnato.

“Dunque – ha commentato la Lucarelli – scopriamo che Cazzullo non era un grande estimatore di Kamala Harris, anche perché paragonarla così a Casellati è come chiamare Oprah Winfrey “la Barbara D’Urso bianca”. Roba da denuncia. Detto questo, la battuta era anche simpatica, ma l’inquadratura svelava uno scoop più interessante”.

Il numero di Aldo Cazzullo inquadrato in tv

Lo scoop interessante di cui parla la giornalista è il fatto che Mentana non ha registrato il numero di Cazzullo in rubrica. E ciò ha portato probabilmente a quest’ultimo qualche problemino visto che è stato visibile a tutti il suo 335…

Non è escluso che nelle scorse ore la firma del Corriere della Sera si sia ritrovato a rispondere a qualche chiamata indesiderata.