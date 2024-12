Selvaggia Lucarelli difende Tony Effe dopo il caso Capodanno, il duro attacco alla sinistra che lo ha escluso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Al coro di voci in difesa di Tony Effe, prima annunciato e poi rimosso dall’elenco dei cantanti sul palco del Concerto di Capodanno a Roma (in seguito alle proteste su alcuni testi delle sue canzoni, considerati sessisti e violenti), si è aggiunto quello di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha sferrato un duro attacco a quella “fetta di sinistra” da lei giudicata “pavida e ricattabile”.

Cosa ha scritto Selvaggia Lucarelli sul caso Tony Effe

Il primo commento di Selvaggia Lucarelli sul caso Tony Effe al Concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma è arrivato su Instagram.

In una “Storia”, ha scritto: “Proprio una bella idea quella di censurare il rapper al concertone. Ora Tony Effe è ovunque sulla stampa e riceve pure la giusta solidarietà dei colleghi”.

Fonte foto: ANSA

Tony Effe. La sua partecipazione al Concerto di Capodanno a Roma è stata cancellata dopo le polemiche su alcuni suoi testi, definiti “sessisti” e “violenti”.

Il pensiero di Selvaggia Lucarelli sul caso Tony Effe a Capodanno

In occasione di un’intervista concessa a Il Tempo, Selvaggia Lucarelli ha spiegato il suo punto di vista sulla polemica sui testi “sessisti e violenti” di Tony Effe, costata al rapper la partecipazione al Concerto di Capodanno a Roma: “A me non interessa il messaggio, anche perché non penso che i testi dei rapper abbiano una funzione pedagogica”.

Secondo Selvaggia Lucarelli, questi testi, spesso, “sono lo specchio di un’idea della donna e del mondo machista, spesso manco di una vera idea, ma di un registro adatto a quel tipo di musica”.

Poi ha aggiunto: “Il testo può fare schifo e venire criticato, ma non si può dire a un cantante cosa può cantare e che parole può utilizzare”.

L’affondo di Selvaggia Lucarelli: “C’è solo una cosa che mi fa orrore più di un cantante che canta una canzone brutta su un palco: un cantante col bavaglio“,

L’attacco di Selvaggia Lucarelli a una parte di sinistra

Selvaggia Lucarelli, nel corso dell’intervista, ha anche sferrato un attacco a una parte di sinistra e, nello specifico, “a questa fetta di sinistra pavida e ricattabile da uno sparuto gruppo di donne convinte che, recitando la parte delle nonne scandalizzate dal nipotino che dice parolacce, si cambierà il mondo”.