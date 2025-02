Selvaggia Lucarelli contro La Verità per l'articolo su di lei e Simone Cristicchi: tirati in ballo gli aborti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Selvaggia Lucarelli contro un articolo apparso sul quotidiano La Verità e firmato da Silvana De Mari. Il pezzo in questione è intitolato “Cristicchi è l’antidoto contro l’eutanasia”. Leggendo il testo, l’autrice non si è limitata a parlare di Simone Cristicchi, il cui brano sanremese ‘Quando sarai piccola’, che tratta del delicato rapporto dei figli con i genitori quando questi diventano anziani e malati, è stato criticato dalla Lucarelli. Si è scagliata contro quest’ultima tirando in ballo il tema dell’aborto.

La Verità, l’articolo su Simone Cristicchi e l’attacco a Selvaggia Lucarelli

“Tale Selvaggia Lucarelli – si legge nell’articolo di Silvana De Mari -, una che aveva augurato a noi non vaccinati di diventare poltiglia verde e una che si vanta di aver abortito. Si vanta cioè di essersi trovata nella pancia un figlio suo, un bambino unico e irripetibile, e di averlo fatto smembrare perché aveva altro da fare, a spese dei dissanguati contribuenti italiani”.

Parole forti a cui hanno fatto seguito altri passaggi controversi. Sempre De Mari nel pezzo “Cristicchi è l’antidoto contro l’eutanasia”: “La signora Lucarelli ha guardato l’ecografia e la boccia piena di sangue e pezzi di bimbo? Chi si arroga il potere di vita e di morte dovrebbe avere gli attributi per guardare”.

E ancora: “Lei ha diritto di abortire perché il corpo è suo, io ho diritto di non pagarglielo perché la coscienza è mia. L’aborto è una scelta, il sistema sanitario nazionale deve pagare solo le necessità”.

La replica della giornalista: “Contro di me violenza”

Selvaggia Lucarelli, dopo aver letto quanto scritto da De Mari, ha replicato attraverso i suoi profili social, sostenendo che la destra consideri ormai Simone Cristicchi un proprio “megafono”.

Nel rispondere ha postato gli stralci relativi al discorso sull’aborto presenti nell’articolo di De Mari.

“La violenza con cui da giorni vengo insultata per aver detto che da figlia di una malata di Alzheimer non ho trovato bella la canzone di Cristicchi è sfociata in questo articolo indecente”, ha esordito la giornalista.

Nel pezzo apparso su La Verità, ha continuato la Lucarelli, “vengo accusata di aver fatto smembrare un bambino con il denaro pubblico e di aver augurato ai non vaccinati di diventare poltiglia verde (falso, ma diventata verità per tutti gli analfabeti funzionali della rete)”.

Lucarelli: “Cristicchi considerato dalla destra come un suo megafono culturale”

“Cosa c’entri tutto questo con la canzone di Cristicchi è ormai evidente. La destra non lo considera un cantante ma un suo megafono culturale. E chi lo critica va distrutto non perché non gli piaccia una canzone, ma perché critica uno di loro”, ha concluso la scrittrice di Civitavecchia.