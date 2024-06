Selvaggia Lucarelli contro Bruno Vespa per l'intervista ad Amanda Knox: tirato in ballo Chico Forti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Selvaggia Lucarelli ha criticato la presenza di Amanda Knox, recentemente condannata per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, è nella puntata di martedì 11 giugno di ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa. Nell’intervista si è parlato anche di Chico Forti.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli su Amanda Knox ospite di Bruno Vespa

Sul suo profilo sul social network ‘X’, nella mattinata di mercoledì 12 giugno, Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Nel ‘Sottosopra’ che stiamo vivendo, il conduttore invita una tizia (Amanda Knox) appena condannata per aver falsamente accusato un innocente di omicidio e non IL POVERO INNOCENTE ACCUSATO INGIUSTAMENTE (Lumumba). Nel Sottosopra la calunniatrice, quella che cercava di far arrestare un innocente, viene invitata a proclamare l’innocenza di un condannato in via definitiva per un omicidio (Chico Forti). Casualmente la condannata per calunnia ha gli stessi avvocati del condannato per omicidio”.

Il messaggio pubblicato da Selvaggia Lucarelli sul social network ‘X’ si conclude con queste parole: “C’è da sbattere la (propria) testa contro un muro“.

Fonte foto: ANSA

Amanda Knox, recentemente condannata per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, è stata ospite della puntata di martedì 11 giugno della trasmissione ‘Cinque minuti’ condotta da Bruno Vespa.

Le parole di Amanda Knox su Chico Forti

A ‘Cinque minuti’, come detto, Amanda Knox ha parlato anche di Chico Forti.

In chiusura di trasmissione, il conduttore Bruno Vespa ha chiesto alla sua ospite: “Lei si occupa attivamente di persone che vanno in carcere ingiustamente. C’è un caso che l’ha colpita più di altri?”.

Amanda Knox ha risposto: “Parliamo di Chico Forti che adesso è finalmente tornato in Italia. Ma è una storia tragica, che è successa anche nel mio paese. Uno dei miei avvocati si occupa proprio di questo caso: speriamo che riuscirà a uscire“.

Amanda Knox e la condanna per calunnia

Sulla condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, Amanda Knox ha detto: “Non ho calunniato nessuno, io sono stata torturata dai poliziotti. Come ha riconosciuto la Corte Europea dei diritti umani, i miei diritti sono stati violati”.

La cittadina americana ha poi aggiunto: “Io sono una vittima, come lo è Patrick: siamo vittime delle stesse persone e degli stessi fatti”.