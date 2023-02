Selfie con Maria De Filippi vicino alla bara di Maurizio Costanzo: Rita Dalla Chiesa non ci sta e sbotta

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

È diventato rapidamente virale il tweet di Rita Dalla Chiesa, furiosa per una scena cui ha assistito alla camera ardente di Maurizio Costanzo: più persone hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi, a pochi passi dalla bara del defunto marito.

Camera ardente di Costanzo, chiesti selfie a Maria De Filippi

Nella giornata di ieri, è stata aperta in Campidoglio la camera ardente di Maurizio Costanzo. Sabato 25 e domenica 26 febbraio è stato possibile dare l’ultimo saluto al conduttore e giornalista italiano, prima dei funerali in programma per il pomeriggio di lunedì 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.

Alla camera ardente ha presenziato ovviamente anche la famiglia dell’iconico volto della televisione italiana, compresa la moglie Maria De Filippi. Un momento di dolore e raccoglimento che, tuttavia, non ha impedito a qualcuno di chiederle un selfie.

In alcuni scatti che stanno facendo il giro del web, si vede la conduttrice di C’è Posta per Te e Amici prestarsi – suo malgrado – alla richiesta di alcuni “fan”. L’indelicatezza del momento sta suscitando profonda indignazione anche tra gli amici e colleghi della coppia.

Rita Dalla Chiesa furiosa sui social: “Chi lo conosce lo eviti”

Tra chi ha trovato particolarmente brutto il gesto, c’è Rita Dalla Chiesa. L’ex conduttrice di Forum nei giorni scorsi ha condiviso numerosi aneddoti sulla vita di Maurizio Costanzo, ricordando come sia stato l’unico ad aprire le porte del suo MCS al fratello Nando per parlare del libro relativo all’uccisione del padre.

Anche per questa vicinanza, probabilmente, la Dalla Chiesa si è particolarmente risentita nel vedere un uomo chiedere un selfie a Maria De Filippi a pochi passi dalla bara del defunto marito. Così, ha condiviso un’immagine dal video sui suoi profili social: “Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre” ha scritto.

Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo pic.twitter.com/tSBYzPMf9a — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 26, 2023

Nei commenti, contesta anche chi punta il dito contro la De Filippi, rea per alcuni utenti di aver acconsentito al selfie. “Il fatto è che non c’è’ alcun rispetto per il dolore degli altri” ha aggiunto in risposta ad un commento.

Il selfie con Maria De Filippi scatena il web

La Dalla Chiesa non è l’unico personaggio che si è esposto per denunciare l’accaduto. Sempre tramite Twitter, si è lamentata della cosa anche la cantante Nina Zilli: “Tra il ‘dove piace a Jankto’ – ha scritto citando un controverso passaggio di un articolo di giornale sportivo – e il selfie completamente fuori luogo chiesto a Maria De Filippi, che domenica bestiale…ma non come la intende Concato, come la intenderebbe Sgarbi“.

Richiesta giudicata invadente anche da parte del giornalista Andrea Pennacchioli, che ha scritto: “Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria de Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo”. Per lui, si tratta della “migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione“.

I commenti sotto ai vari post apparsi online sono di tenore anche peggiore: c’è chi accusa di essere stati cresciuti come bestie per chiedere un selfie alla De Filippi in un momento del genere e chi grida alla follia, allo schifo, augurando disgrazie e incidenti a coloro che hanno avuto l’audacia di avanzare la richiesta.