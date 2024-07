Sei persone trovate morte in un hotel di lusso a Bangkok in Thailandia, mistero sulle cause: aperta indagine

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ha assunto i contorni del mistero la macabra scoperta in un hotel di Bangkok, in Thailandia, dove sei persone sono state trovate morte senza una spiegazione. Le vittime, tre uomini e tre donne, erano cittadini vietnamiti, alcuni con doppia cittadinanza americana. Dopo la scoperta all’interno della suite di lusso del Grand Hyatt Erawan Bangkok, le autorità hanno avviato le indagini e considerato diverse piste, in attesa di ottenere indizi dagli esami post mortem.

Giallo a Bangkok in Thailandia: 6 turisti morti in hotel

La scoperta dei sei corpi senza vita nella camera del lussuoso Grand Hyatt Erawan di Bangkok ha prodotto più domande che risposte.

I media locali inizialmente avevano ipotizzato una sparatoria, tuttavia la polizia thailandese ha smentito queste voci, affermando di non aver trovato alcuna evidenza di spari.

Fonte foto: ANSA

La polizia thailandese sospetta che le sei vittime siano morte per avvelenamento

Gli agenti che stanno investigando sui decessi, inoltre, hanno già escluso scenari di lotta o di rapina, dichiarando di non aver rinvenuto evidenze in tal senso.

Ipotesi avvelenamento

Le vittime, tre uomini e tre donne, erano tutti cittadini vietnamiti, alcuni dei quali possedevano anche la cittadinanza americana, ha dichiarato il primo ministro thailandese Srettha Thavisin.

Thavisin, presente sul luogo della tragedia, ha riferito inoltre che gli investigatori sospettano che le sei persone coinvolte fossero decedute da circa 24 ore al momento del ritrovamento.

Sui corpi verranno eseguiti esami post mortem, con le autorità che stanno esplorando la possibilità che le vittime siano decedute per avvelenamento.

I punti non chiari della vicenda

Fra gli aspetti poco chiari della vicenda c’è il mistero della persona mancante. In totale sono infatti 7 le persone che avevano prenotato il soggiorno in hotel, ma soltanto 5 di esse avevano effettuato il check-in.

Come riferito dal capo della polizia metropolitana, il tenente generale Thiti Saengswang, una persona è attualmente irreperibile, mentre una delle vittime trovate nella suite non risultava nei registri dell’hotel.

I corpi sono stati scoperti dalle governanti nel soggiorno e nella camera da letto della suite, al quinto piano. L’unica ferita su uno dei corpi sembra causata da una caduta, ed è stato escluso il suicidio.

Le bevande ordinate alla suite poco prima delle 14 di lunedì sono state oggetto di analisi del DNA, ma apparentemente il cibo non è stato toccato. Nel bagno sono stati rinvenuti inoltre tè, bevande energetiche e miele, tutto in contenitori aperti.

Due delle vittime, infine, avrebbero cercato di raggiungere la porta della suite, che era chiusa a chiave dall’interno, ma non ci sono riuscite.