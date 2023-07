Sei morti sull'elicottero precipitato sull'Everest in Nepal: a bordo, oltre al pilota, 5 passeggeri messicani

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia in alta quota. Si è schiantato al suolo un elicottero che era impegnato in un volo turistico sull’Everest, in Nepal. Sono tutte morte le sei persone a bordo del velivolo: cinque passeggeri messicani e il pilota nepalese.

Elicottero precipita sull’Everest

Il tragico incidente si è verificato nella mattinata di martedì 11 luglio nella parte orientale del Nepal, nella provincia di Solukhumbu. A bordo dell’elicottero, oltre al pilota, c’erano cinque turisti messicani che volevano vedere le vette della zona dell’Everest, la montagna più alta del mondo che si trova al confine tra Cina e Nepal.

Per cause da accertare, l’elicottero è precipitato e si è schiantato al suolo. Le autorità nepalesi hanno riferito che nell’incidente sono morte tutte le sei persone che erano a bordo del mezzo.

Cosa è successo

Secondo quanto riporta la Cnn, l’elicottero era decollato dall’aeroporto di Surke alle 10:05 ora locale (le 6:20 in Italia). L’agenzia governativa che si occupa di aviazione civile in Nepal ha detto che si sono persi i contatti con il mezzo appena otto minuti dopo il decollo.

Sono quindi partite le operazioni di ricerca e soccorso, rese complicate dal maltempo, che si sono concluse con il ritrovamento dell’elicottero in una zona remota della provincia di Solukhumbu.

I corpi delle vittime sono stati ritrovati tutti all’interno del relitto dell’elicottero precipitato: sono stati recuperati dai soccorritori e trasportati nella capitale Katmandu. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

La stagione dei monsoni

La stagione turistica in Nepal termina a maggio, prima dell’inizio della stagione dei monsoni, che comporta forti piogge e una visibilità molto scarsa.

Per via del maltempo, in questo periodo i voli nella zona dell’Everest e lungo la cordigliera dell’Himalaya sono quasi completamente sospesi e fortemente sconsigliati.