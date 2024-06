Se voti un drink in omaggio: Arcigay a sostegno dei candidati alle Europee attenti alle questioni LGBT

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Secondo un recente sondaggio condotto dalle Università di Verona e Pavia, tra la comunità LGBT italiana, alle scorse elezioni politiche del settembre 2022, si è registrato un astensionismo più alto del 6% rispetto al resto della popolazione. Per questo motivo, in vista delle elezioni europee 2024, Arcigay ha lanciato una campagna a sostegno del voto e dei candidati che lottano per i diritti civili.

La campagna Arcigay per le elezioni europee

Il dato relativo all’astensionismo ha preoccupato Arcigay, la più grande e diffusa rete di associazionismo LGBT italiana.

L’associazione ha avviato una campagna di sensibilizzazione per invitare la comunità al voto dell’8 e 9 giugno.

I locali aderenti offriranno un drink a chi vota

Con l’obiettivo di portare più cittadini possibili alle urne, sui social è stata lanciata la sfida: “Porta 8 persone a votare”.

Sul portale si invita anche ad accompagnare al seggio le persone più fragili, per condizioni di salute o perché vittime di discriminazioni.

Ancora, Arcigay chiede di indossare un indumento arcobaleno al momento del voto, per dimostrare la propria attenzione ai diritti civili della comunità trans e omosessuale.

Infine, sono numerosi i locali in tutta Italia che, aderendo all’iniziativa, hanno scelto di offrire un drink gratis a chi si presenterà con il timbro sulla tessera elettorale.

I candidati a sostegno dei diritti LGBT

Per conoscere le posizioni dei candidati alle europee riguardano i temi dei diritti civili, Arcigay ha creato il portale Votoarcobaleno.it.

La pagina web raccoglie i programmi e le dichiarazioni dei candidati riguardo i diritti delle persone LGBTQI+.

Mentre Ilga Europe, la regione europea dell’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ha lanciato la piattaforma ComeOut4EU.

Si tratta di un appello che chiede ai futuri europarlamentari di impegnarsi a sostegno dei diritti civili, sostenendo le politiche di tutela (come le leggi contro l’odio, simili al Ddl Zan) e i diritti delle famiglie.

Sono in totale 142 i candidati alle europee che hanno sottoscritto l’appello di Ilga.