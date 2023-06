Scuse social di Davide Valsecchi e Matteo Bobbi: sospesi da Sky per un Gran Premio dopo le battute sessiste

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Travolti dalla bufera sui social, Davide Valsecchi e Matteo Bobbi corrono ai ripari. Domenica 4 giugno i commentatori di Sky Sport si erano lasciati andare a commenti sessisti dopo il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Barcellona. Dopo giorni di silenzio, arrivano i tentativi di scuse.

I messaggi sui social

Le scuse pubbliche, dopo le migliaia di commenti di critiche ricevute, arrivano tramite due storie su Instagram, visibili per sole 24 ore.

“Mi dispiace, tanto – scrive Valsecchi – Domenica, nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose”.

Fonte foto: Instagram La storia Instagram sul profilo di Davide Valsecchi

A questo punto Valsecchi chiede scusa “a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky, davvero”.

La stessa scelta viene adottata anche da Bobbi, che sul suo profilo parla dei commenti sessisti come di una “battuta uscita in modo del tutto infelice”.

“Nonostante non fosse nelle mie intenzioni, ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone” e “chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso”, aggiunge, come il collega.

Tiene poi a ribadire “il totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne, in particolare a cominciare dalla splendida donna che ho accanto. Da 10 anni commento la F1 con gli amici di Sky, una famiglia ormai”.

“Quel che è successo mi porterà a cercare di migliorare ulteriormente come uomo e come professionista” assicura.

Cosa avevano detto

Poco dopo la fine del gran premio di Spagna, i due commentatori di Sky Sport si erano presi dello spazio durante la diretta per una serie di commenti sessisti, rivolti ad alcune ragazze riprese dalle telecamere.

“Volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel pacchetto di aggiornamenti, se si gira”, aveva detto ridacchiando Matteo Bobbi.

Al che, Valsecchi ha replicato: “Già li conosco. Però mi hanno detto che non si può testarli. Io alzo le mani!”.

Presente in onda anche Federica Masolin, visibilmente imbarazzata per lo scambio.

Nessun provvedimento

Il prevedibile clamore suscitato dallo scambio sessista, aveva fatto pensare ad alcuni che si sarebbe proceduto con la sospensione dei due commentatori da parte di Sky, per il prossimo GP in Canada.

Eppure, come riporta F1inGenerale, al momento non è stato preso alcun provvedimento e nessuna novità in merito è stata comunicata ai diretti interessati.