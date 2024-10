Scuole chiuse per maltempo in Liguria giovedì 17 ottobre, i comuni coinvolti: da Genova a La Spezia

Giovedì 17 ottobre diverse scuole in Liguria resteranno chiuse a causa del maltempo che si preannuncia particolarmente intenso. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (Arpal) ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idrologico legato a forti temporali, spingendo numerosi comuni a prendere misure precauzionali. Tra le zone maggiormente colpite ci sono le province di Genova, Savona e La Spezia, dove molti istituti scolastici rimarranno chiusi per evitare rischi legati agli spostamenti degli studenti.

Maltempo in Liguria, chiuse le scuole

Il decreto di chiusura delle scuole nella provincia della Spezia è stato firmato dal presidente Pierluigi Peracchini, il quale ha dichiarato che la sospensione delle attività scolastiche è una misura necessaria “per ridurre i rischi agli studenti durante l’allerta“.

Anche altri comuni, tra cui Genova, Savona, Campomorone e Sestri Levante, hanno annunciato la chiusura delle scuole per la giornata del 17 ottobre.

Fonte foto: ANSA

Una strada allagata a Genova

Allerta arancione per giovedì 17 ottobre

Le condizioni meteorologiche, secondo i bollettini, peggioreranno giovedì 17 ottobre con piogge diffuse e intense.

Il maltempo interesserà anche altre regioni del Nord Italia, come l’Emilia Romagna, dove è stata diramata un’allerta arancione, e altre sette regioni sotto allerta gialla.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, pronti a intervenire in caso di emergenze legate a frane, allagamenti o esondazioni.

Inoltre, è stato sottolineato che il maltempo potrebbe continuare oltre la giornata del 17 ottobre, e le decisioni di chiusura delle scuole potrebbero essere estese, se le condizioni non miglioreranno.

Nel frattempo, le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti.

Scuole chiuse in Liguria: ecco dove

Di seguito l’elenco dei Comuni della Liguria in cui il 17 ottobre le scuole resteranno chiuse:

Savona

Genova

La Spezia

Campomorone

Santo Stefano Di Magra

Tovo San Giacomo

Magliolo

Giustenice

Quiliano

Borgio Verezzi

Pietra Ligure

Albissola Marina

Albissola Superiore

Altare

Bergeggi

Cairo Montenotte

Carcare

Calizzano

Celle Ligure

Arenzano

Bargagli

Busalla

Campomorone

Casarza Ligure

Casella

Castiglione Chiavarese

Ceranesi

Cogoleto

Crocefieschi

Isola del Cantone

Lumarzo

Mele

Mignanego

Moconesi

Montoggio

Neirone

Ronco Scrivia

Sant’Olcese

Serra Riccò

Savignone

Sestri Levante

Sori

Valbrevenna

Vado Ligure

Varazze