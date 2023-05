Scuole chiuse a Ravenna per allerta meteo causa pioggia: le alluvioni fanno paura, l'allarme del Comune

La nuova ondata di maltempo sta spaventando l’Emilia Romagna e, in particolare, la città di Ravenna, dove il sindaco Michele De Pascale ha già adottato alcuni provvedimenti ad hoc per rispondere alla tanta pioggia prevista sulla città e al pericolo di alluvioni.

La situazione meteo a Ravenna

Il Comune di Ravenna ha reso noto che dalla mezzanotte di lunedì 15 maggio alla mezzanotte di martedì 16 maggio “sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 61 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna”. Nello specifico, “l’allerta è rossa per criticità idraulica e criticità idrogeologica, gialla per vento, stato del mare e criticità costiera”. Fino alla mezzanotte di lunedì 15 maggio è, invece, in vigore l’allerta numero 60 (gialla per criticità idraulica).

Il Comune di Ravenna ha anche diffuso via social le mappe delle aree, contenute nel piano di Protezione civile del Comune di Ravenna, che potrebbero essere coinvolte da eventi alluvionali per quanto riguarda i bacini principali e da ingressione marina per quanto riguarda la costa.

Scuole chiuse a Ravenna

Per quanto riguarda i provvedimenti specifici adottati dal sindaco di Ravenna Michele De Pascale, invece, martedì 16 maggio resteranno chiusi i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado (inclusi i centri di formazione professionale), i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali.

In una nota del Comune di Ravenna si sottolinea, inoltre, che le criticità riguarderanno anche la costa e, alla luce di ciò, si è deciso che dal pomeriggio di oggi, lunedì 15 maggio, saranno chiusi tutti i passi a mare.

Le raccomandazioni del Comune di Ravenna

Il Comune di Ravenna ha suggerito ai cittadini i seguenti comportamenti di “autoprotezione” da tenere, in considerazione della “particolare intensità dei fenomeni descritti nell’allerta, che gravano su un territorio ancora molto fragile”:

evitare il più possibile gli spostamenti non necessari;

mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell’emergenza;

prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi;

stare lontani da zone allagabili e spiagge;

non accedere ad argini e capanni;

non accedere a sottopassi se allagati;

(in caso di allagamento) non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.