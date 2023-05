Scuolabus pieno di studenti prende fuoco a Torvaianica: mezzo completamente distrutto dalle fiamme

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti da alcune decine di ragazzi in viaggio questa mattina, 5 maggio, su un bus in transito per Torvaianica che ha improvvisamente preso fuoco. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, ma il mezzo è andato distrutto. Fortunatamente però non si è registrato nessun ferito.

Un bus pieno di ragazzi

Il bus 02 della Tpl era in transito per Torvaianica, frazione del comune di Pomezia, nel Lazio, quando poco prima delle 8 di mattina di venerdì 5 maggio ha improvvisamente preso fuoco.

È stato l’autista a notare le fiamme uscire dal motore e a fermare prontamente l’autobus diretto verso Pomezia, mentre si trovava nella zona di Martin Pescatore, all’altezza del civico 165 di viale Danimarca.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Torvaianica, frazione di Pomezia, dove si trova viale Danimarca, il luogo dove ha preso fuoco il bus di linea che trasportava studenti a scuola

Sul mezzo delle autolinee Troiani viaggiavano in quel momento decine di studenti minorenni diretti verso le scuole superiori di Pomezia, forse una novantina, che sono velocemente scesi dal bus mentre l’autista tentava di domare le fiamme con un estintore.

L’arrivo dei soccorsi

Nel giro di poco tempo sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Pomezia, gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

I pompieri hanno domato le fiamme, ma il bus è andato completamente distrutto nell’incendio. Fortunatamente, anche grazie alla prontezza d’azione dell’autista del mezzo, per nessuno dei presenti si è reso necessario l’intervento degli operatori del 118.

Il tratto di strada è stato bloccato per alcune ore (con chiusura a partire dal Borgo di Santa Rita e uscita all’altezza di Torvaianica centro per chi viene da Pomezia e dall’altezza delle giostre per chi arriva dal centro della località balneare), per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza degli studenti, che hanno atteso l’arrivo di altri mezzi per lasciare il luogo dell’incendio.

Un incendio ancora da spiegare

Rispetto a tanti altri casi di incendi sui mezzi pubblici, specialmente nel Lazio, questa volta non ci sono stati feriti né intossicati, e a parte il mezzo interessato nessun altro veicolo o immobile ha riportato danni.

La strada è stata riaperta intorno alle 10:30, un paio di ore dopo l’avvenimento, quando la carreggiata era stata rimessa in sicurezza e il traffico poteva riprendere senza particolari impedimenti.

Secondo le prime indiscrezioni le fiamme potrebbero essere stato provocate da un guasto al motore, ma bisognerà attendere le verifiche e le analisi tecniche sul mezzo per poter risalire alle vere cause dell’incendio.