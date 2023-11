Scuola evacuata per un incendio scoppiato in Toscana a Piombino: fiamme dal bagno, una persona in ospedale

Una scuola media di Piombino, in provincia di Livorno, in Toscana, è stata temporaneamente evacuata a scopo precauzionale nella mattinata di lunedì 6 novembre, a causa di un principio di incendio.

Cosa è successo nella scuola di Piombino

La scuola in via Togliatti a Piombino è stata temporaneamente evacuata a scopo precauzionale per un inizio di incendio che, in base alle prime informazioni riportate dall’agenzia ‘ANSA’, sarebbe dovuto a un corto circuito a una ventola di estrazione dell’aria dentro un bagno.

Dal corto circuito è scaturito del fumo e il personale dell’istituto scolastico ha prontamente utilizzato gli estintori in dotazione bloccando il principio di incendio.

La scuola in cui è scoppiato un principio d’incendio nella mattinata di lunedì 6 novembre si trova in via Togliatti a Piombino, in provincia di Livorno, in Toscana.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

Sul luogo dell’incendio sono arrivati i Vigili del Fuoco per la definitiva messa in sicurezza dell’edificio e per la bonifica. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118.

Un dipendente della scuola, come spiegato dal 118, è stato soccorso e portato in ospedale per sospetta inalazione da fumo.

Allarme rientrato nella scuola di Piombino

Al termine dell’intervento dei Vigili del Fuoco, e in attesa dell’arrivo del tecnico comunale per provvedere alla riparazione dell’impianto danneggiato, gli studenti sono potuti rientrare in aula e le lezioni sono regolarmente riprese.