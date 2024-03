Scuola di Andria evacuata per un allarme bomba, spunta un foglio fuori dall'istituto: "Siete degli insetti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una scuola di Andria è stata evacuata per allarme bomba nella mattinata di mercoledì 27 marzo, dopo la scoperta di un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno e con la scritta: “Siete degli insetti“.

Scuola evacuata per allarme bomba ad Andria: cosa è successo

La scuola secondaria di primo grado Vittorio Emanuele, che si trova in piazza Trieste e Trento ad Andria, è stata evacuata dopo il ritrovamento di un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno sul cancello di ingresso di via Genova dell’istituto scolastico. Sul foglio a righe (attaccato con dello scotch accanto alla scuola), come riporta ‘ANSA’ c’era scritto: “A Trani ci avete scoperto così abbiamo cambiato obiettivo. Se ci tenete alla vostra pelle e dei ragazzi controllate bene perché è ben nascosta. Siete degli insetti. In nome di Halla”.

Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia e degli artificieri: non si esclude possa trattarsi di un atto emulativo e che sia un falso allarme bomba.

L’allarme bomba è scattato nella scuola secondaria di primo grado Vittorio Emanuele, che si trova in piazza Trieste e Trento ad Andria.

Il precedente allarme bomba a Trani

Lunedì 25 marzo, a Trani, c’è stato un allarme bomba in stazione e le scuole di tutta la città sono state momentaneamente chiuse. Lo stesso allarme ha riguardato anche le stazioni di Barletta e Bari-Palese.

La circolazione ferroviaria tra Barletta e Bari è rimasta sospesa per circa 10 ore con pesantissime conseguenze per i viaggiatori.

“Siete insetti”: il messaggio nelle stazioni italiane

Sempre nella giornata di lunedì 25 marzo, in diverse stazioni italiane sono apparsi strani cartelloni digitali, che, a prima vista, sembravano normali tabelloni delle partenze; i treni mostrati, però, erano diretti a città come Tokyo, Los Angeles e Detroit. Il codice dei viaggi era “3BP” e sullo schermo, con un effetto “glitch”, sono apparse scritte inquietanti come “Siete Insetti” oppure “Siete Intrappolati“, come accaduto nelle stazioni di Roma Termini o in quella sotterranea di Bologna.

Diversi viaggiatori si sono spaventati per gli inquietanti messaggi, ma ben presto si è scoperto che tutto faceva parte della campagna pubblicitaria per la serie Netflix “Il Problema dei 3 Corpi”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.