Scultura di Jeff Koons distrutta dalla visitatrice di un museo: il Balloon Dog blu valeva 42 mila dollari

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Una scultura del famoso artista Jeff Koons, appartenente alla serie Balloon Dog, è stata distrutta da una visitatrice della galleria d’arte di Miami in cui l’opera d’arte era esposta.

Un Balloon Dog di Jeff Koons distrutto in un museo

Il Balloon Dog blu, rappresentante un piccolo cane fatto di palloncini, aveva un valore di circa 42 mila dollari, ed era in mostra all’Art Wynwood.

Nella serata di giovedì sera, una visitatrice del museo, una collezionista d’arte, ha sfiorato la statua, facendola rovinare al suolo.

La scultura si è rotta in mille pezzi. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dal Miami Herald, giornale locale che si è occupato per primo della spiacevole vicenda.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la donna avrebbe voluto verificare se la scultura fosse davvero un palloncino, toccandola e spingendola eccessivamente, facendola cadere.

Fonte foto: ANSA Un Balloon Dog gigante, della stessa serie di quello blu più piccolo andato in frantumi.

I frammenti della scultura potrebbero valere molto

Il suono del Balloon Dog andato in frantumi ha attirato l’attenzione dei visitatori, e in tanti si sono chiesti se la distruzione del cane blu non fosse parte di una performance artistica più ampia.

E qualcuno ha ipotizzato addirittura che dietro ci sia lo zampino dello stesso Jeff Koons, noto per le sue provocazioni.

I frammenti della scultura sono stati ripuliti e l’evento è continuato, e c’è chi tra gli appassionati ipotizza che ora i pezzi del Balloon Dog abbiano addirittura più valore economico della statua intera.

Chi è l’artista Jeff Koons, esponente del neo-pop

Jeff Koons è un artista contemporaneo americano, nato a York, in Pennsylvania nel 1955. È famoso per il suo approccio all’arte che mette in discussione le idee di originalità, autenticità e soggettività.

Il suo lavoro spazia tra varie forme d’arte, tra cui scultura, pittura, fotografia, installazioni e arti performative. Attivo dalla fine degli anni ’70, è diventato presto uno degli esponenti più apprezzati e discussi esponenti del neo–pop.

Le opere di Jeff Koons spesso rappresentano oggetti comuni come i palloncini, i giocattoli, i fiori, i cibi e gli animali, ingranditi o riprodotti in modo dettagliato.

Uno dei suoi lavori più famosi è il Rabbit, una scultura in acciaio inossidabile che rappresenta un coniglio gonfiabile. Anche Balloon Dog è tra i Koons più famosi, ed è stata realizzata in diverse varianti di colore e dimensioni.

Oltre alle sue opere d’arte, Koons ha anche lavorato come regista e avviato collaborazioni trasversali, ad esempio con il fashion designer francese Bernardaud, la cantante Lady Gaga e la pornodiva Cicciolina.