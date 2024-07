Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Io odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani”. Sono durissime le critiche nei confronti della scrittrice e attivista pro Gaza Cecilia Parodi, che in un video pubblicato su Instagram (successivamente rimosso) ha espresso gravi posizioni antisemite, affermando di voler vedere gli ebrei appesi nelle piazze. Polemiche soprattutto dal mondo della politica, per via dei legami della donna con il Partito Democratico.

Il video della scrittrice Cecilia Parodi contro gli ebrei

“Odio quelli che li difendono. Tutti i giornalisti, tutti i politici, tutti i paraculi, tutti i vigliacchi”, affermava Parodi nel video caricato sul social network, poi rimosso.

Ecco un altro dei passaggi:

“Vi odio perché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza. Perché avete rovinato il mondo, l’esistenza di tutti”.

L’attivista rincarava poi la dose, spiegando come fosse stata depredata, insieme agli altri, “di ogni diritto, di ogni legge, della giustizia. Mi fate schifo, non vi perdonerò mai“.

In chiusura del video, anche un riferimento a piazza Tienanmen: “Se un giorno dovessi vedervi tutti appesi per i piedi, e non basta piazzale Loreto, serve piazza Tien An Men, io vi giuro che sarò in prima fila a sputarvi addosso“.

Le reazioni del mondo della politica

Il video ha immediatamente sollevato feroci polemiche tra diversi esponenti politici.

Lo scorso febbraio, infatti, Cecilia Parodi era intervenuta in un convegno organizzato dai Giovani Democratici, l’organizzazione giovanile del Partito democratico.

“Attendiamo ancora una parola in merito dal Pd — ha commentato su X il senatore Lucio Malan di Fratelli d’Italia, condividendo il video — . Non sono parole carpite, ma un post pubblicato consapevolmente“.

La risposta di Parodi e la denuncia

La scrittrice ha risposto alla valanga di critiche ricevute con un altro reel su Instagram.

Nel nuovo video Parodi si è scusata per le dichiarazioni, sostenendo però che un “crollo di nervi” dopo mesi di “genocidio è comprensibile“.

Nel frattempo, anche la giustizia si è mossa. Come riportato dal Giornale, una denuncia-querela per istigazione all’odio razziale e all’omicidio verrà messa nero su bianco da Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.